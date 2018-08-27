淹水4天未退 東石掌潭聚落慘變「滯洪池」

2018-08-27

〔記者林宜樟、蕭玗欣、吳柏軒／綜合報導〕八二三水災造成嘉義縣沿海地區淹水慘重，地勢低的東石鄉掌潭聚落猶如鄰近地區的「滯洪池」，淹水四天未退，兩百多位居民撤村。掌潭社區發展協會理事長林文達駕駛船筏帶著記者深入瞭解淹水慘狀，只見村內汪洋一片，寂靜無聲，他難過地說簡直是滅村。

據水利署昨下午六點統計，目前全台還有嘉義十處、台南一處仍在淹水。嘉義淹水地區包括東石鄉東崙、西崙、洲仔、塭仔村，義竹鄉後鎮村，布袋鎮等，淹水已漸退到膝蓋以下，但東石鄉掌潭聚落積水卻越來越高。

掌潭村分為兩處聚落，一處為掌潭聚落，一處為臨海的白水湖聚落，白水湖淹水已退，掌潭聚落道路巷弄一直到昨天仍如水路，掌潭社區活動中心一樓被淹了一半，當地信仰中心保安宮廟門緊閉，水快淹沒天公爐，有民宅裝設防水閘門但早已淹沒。林文達說，雖然各地支援抽水機，但似乎效果不大，恐怕要抽三至四天才有可能抽完。

水利署分析三大原因：雨量過大超過保護標準、適逢農曆十四至十六日大潮、該區是嚴重地層下陷地區，地勢標高大多在○．一至○．五公尺，且坡度平緩，比該地區七至十月大潮平均高潮位一．五五公尺還低，造成水排不出去。

嘉義縣水利處長林谷樺表示，已獲經濟部水利署同意補助總經費九千一百萬元，將在過溝中排設置抽水站改善排水，年底前發包施工。

384校受損 恐影響週四開學

八二三水災也導致全國三八四校受損，災損金額破一億六六九六萬元，教育部長葉俊榮昨赴南部勘災。卅日是中小學開學日，各地目前通報應可如期開學，教部表示將密切關注氣候，再有大雨將啟動應變措施。