嘉縣擬增設5座滯洪池 盼中央協調用地

2018-08-27

〔記者林宜樟、陳文嬋、王涵平／綜合報導〕受熱帶低壓影響，高市日平均累積雨量逼近莫拉克颱風，幸好十三座滯洪池發揮功效，降低災害。嘉縣也打算闢建滯洪池，但卡在土地問題，地方盼行政院早日協助解決。

高市滯洪池發揮功效

高市水利局斥資六十八億元興建十五座滯洪池，已完成十三座。局長韓榮華指出，高雄這次豪雨日平均累積雨量逼近莫拉克，最大時雨量達一○八毫米，有五個行政區時雨量破百毫米，超越二○一○年凡那比颱風時雨量六十三毫米、二○一六年梅姬颱風美濃時雨量七十六毫米。以凡那比淹水面積近六千八百公頃來看，這次是三百七十公頃，且積水半小時退去，顯見滯洪池發揮作用。

高市水利局表示，針對這次受災地區，將另推動三座滯洪池，搭配公園、學校、新建大樓等，融入微滯洪概念，打造高雄成為海綿城市。

嘉義縣長張花冠則指出，集水面積達七十五．二五平方公里的埤子頭排水系統完工後，對於排水將大有助益，目前已完成護岸工程，出口閘門預定年底完工，抽水站預定明年五月完工。但由於只有一個出口將水排出北港溪，需增設五座滯洪池容納強降雨，可是滯洪池土地屬私人土地須徵收，案子送交內政部地政司都未獲同意；另向台糖協調使用土地則未果，盼行政院協助。

嘉義縣水利處長林谷樺說明，水利署去年核定嘉義縣荷苞嶼等五座滯洪池治理工程，土地均屬台糖，台糖願無償提供土地，但希望在滯洪池設置浮動型太陽能板發電。然而滯洪池在颱風豪雨前需淨空，不適合設置浮動型太陽能板，建請中央協調。

八二三水患也為台南帶來災情，南市水利局長彭紹博指出，南市依治理計畫，全市治理完成估計約需六百五十億元，已爭取得二百卅九億元，後續治理策略包含拓寬河道、加高堤防、建設滯洪設施及抽水系統、完善雨水下水道系統等。

南市推動自主防災社區

此外，南市已推動智慧型防災系統，收集水位及水利設施如抽水機組、抽水站等數據至水情中心，未來配合水利署水理模式推算降雨模式，可預判積淹水區域，優先調派及操作相關水利措施。

不過，彭紹博也說，任何防洪工程均有其保護極限，更應該由社區對於超過標準的災難進行自主防災。他解釋，自主防災社區由政府協助社區編組自主防災團隊，遇有淹水警示即啟動防災機制，由下而上的自主防災能力。