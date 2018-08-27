西南氣流來了 中南部今明防暴雨／週二前逢大潮恐淹水 水利署機動增援抽水機

2018-08-27

〔記者蕭玗欣、林宜樟、葛祐豪、葉永騫、陳賢義、邱芷柔／綜合報導〕熱帶性低氣壓日前挾帶暴雨來襲，西南氣流今日起又將發威！中央氣象局表示，中南部、台東都有豪雨或大豪雨發生機會，今、明兩天雨勢最劇烈。預報員劉沛滕表示，這次總降雨量雖不會超過上次降雨，但中南部淹水未退，加上今起到週二海水水位接近大潮，中南部地區恐會再次出現淹水。

屏東全縣、嘉縣2國中小今停班課

由於依風雨預報資料，屏東縣雨量今（廿七日）達停止上班上課標準，另考量適逢大潮等因素，屏東縣宣布今日停班停課。此外，嘉義縣東石鄉過溝國中、龍崗國小仍有淹水情形，今日也停班停課。

昨晚西南氣流雲系慢慢移動到南台灣，各地開始降雨，今、明兩天是這波雨勢最劇烈的時候，台中以南、台東地區都會有豪雨（單日累積雨量達兩百毫米以上）或大豪雨（單日累積雨量達三五○毫米以上）發生，短時間的劇烈降雨仍可能發生。北部、宜花地區也要注意有不定時短暫降雨。

劉沛滕說，這波降雨仍集中在中南部，由於南部地區還有多處淹水未退，週二以前又適逢海水水位接近大潮，不利排水，提醒上述地區民眾要多注意防範。

水利署表示，已請嘉義、台南、高雄及屏東等縣市沿海低窪地區預為因應，水利署將與地方政府保持聯繫，視情況增調抽水機支援。

嘉義縣政府指出，已重新安排布置抽水機位置，將已淹水地區所在水系抽排至其他水系或大排，避免抽水流向其他淹水地區及滿潮倒流，並預備撤離、安置等措施。

高市全市十二座滯洪池昨晚已排空九十％水量，以利再次滯洪，並預防性撤離四二九○人。

屏東縣府昨透過通訊軟體通知民眾提高警覺，縣府團隊對路況不佳的路段已請維護單位加派人力修復，各抽水站人員確實到位防備。

週末天氣逐漸恢復穩定

這波降雨預計影響至週三，週四、週五西南氣流減弱，中南部雨勢將逐漸緩和，其他地區則以午後雷雨為主。預計要到週末、太平洋高壓逐漸靠近台灣，各地才可望揮別連日大雨，天氣逐漸恢復穩定。