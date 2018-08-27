前瞻防洪 鎖定嘉南高易淹區／水利署擬修法 逾2公頃開發案須自備滯洪池

2018-08-27

〔記者陳鈺馥、林良昇、蕭玗欣、高嘉和／台北報導〕熱低壓挾帶暴雨造成嘉南平原大淹水，為有效防洪治水，行政院規劃二○一七年至二○二四年前瞻基礎建設計畫「水環境建設」將投入二五○七億餘元特別預算，雨水下水道經費將提高至卅三．三％；水利署更將修訂水利法子法，擬規定超過兩公頃的新開發案，建築要自備滯洪池，都市河川途經的道路、公園應規劃滯洪池，以分擔防洪功能。

8年編列2507億預算

治水為延續性政策，扁政府提八年八百億「水患治理計畫」；馬政府提六年六百億「流域綜合治理計畫」。蔡政府則在「前瞻基礎建設計畫」規劃八年二五○七．七億水環境建設預算，其中一一五一億用在防洪治水，另有滯洪池、水庫整治等經費；行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）表示，政院已核定七九一．三億，預訂前四年執行。

針對淹水，政院鎖定將改善二百平方公里易淹水面積，以台南、高雄、嘉義等縣市為主。此外，縣市管的堤防護岸及雨水下水道，目標完成二五○公里；中央管的河川及區排治理，期整治逾一二○公里，海堤改善十六公里。

國土計畫納韌性耐災原則

全國國土計畫也納入「韌性耐災」原則，縣市可在二○二○年公告「縣市國土計畫」限制開發區域，期緩和過度發展帶來的水患，也可依在地需求，規劃滯洪池、環境敏感區等治水所需土地使用等。

水利署更說明，水利法也三讀新增逕流分擔跟出流管制專章，要求公共設施兼具滯洪功能；將修子法，擬規定逾兩公頃的新開發案須有低衝擊開發方案，例如建築需自備滯洪池、道路要具透水功能，都市河川途經學校、公務機關的周圍道路、公園，應規劃滯洪池。水利署另評估引進歐美防水板，在堤防高度不足的縣市加裝。