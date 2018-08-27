不甩川普施壓 多名聯準銀總裁挺升息

2018-08-27

〔編譯盧永山／綜合報導〕上週末參與在美國懷俄明州傑克森霍爾舉行全球央行年會的多名美國區域聯邦準備銀行總裁表示，會依照既定步伐升息，不會受到美國總統川普最近要求聯邦準備銀行（Fed）放緩或停止升息的談話所影響。

達拉斯聯邦準備銀行總裁卡普蘭說：「中央銀行和我的工作是，在不受政治考量或影響下，對貨幣政策做決策；我非常有信心我們能這麼做。」

本月稍早川普對一群共和黨金主表示，他對Fed主席鮑爾升息感到失望，原先他期待鮑爾是個會實施寬鬆貨幣政策的央行總裁；川普早在上個月就於推特發文批評Fed升息。

卡普蘭與他的同僚都不認為，川普發言會讓他們的工作「複雜化」，並重申在聯邦公開市場操作委員會（FOMC）的談話。堪薩斯聯邦準備銀行總裁喬治表示：「FOMC致力於國會對我們的授權，試圖做出符合成長經濟長期利益的決策。」

許多參與這次全球央行年會官員指出，Fed其實沒有太多選擇，只能硬著頭皮不甩川普；有建議要求Fed官員應更積極升息，來證明獨立性，但已遭Fed直率拒絕，鮑爾更公開警告各區域聯邦銀行總裁，不要對利率再發表談話。

Fed前副主席、目前任教於普林斯頓大學經濟系的布蘭德（Alan Blinder）表示：「鮑爾應該避免與川普言詞交鋒，反而要用行動來顯示Fed的獨立性，堅持聚焦於做出對經濟正確的決策。」