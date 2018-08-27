貿易戰升溫 全球貿易量降溫

2018-08-27

Q2與Q1持平 結束兩年來的持續成長

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據荷蘭政府智庫「荷蘭經濟政策分析局」（CPB）發布最新《世界貿易監測》報告， 受到美中貿易戰及智慧手機產業對亞洲半導體需求減緩影響，第二季全球貿易量與前一季持平，結束二年來的持續成長。

報告指出，六月全球商品貿易量指數較五月萎縮○．八％至一二三．七，第二季的平均指數為一二四．一，與第一季相同；該指數自二○一六年第二季以來已連續八季成長。

Q2新興亞洲國家出口跌0.7％

第二季新興亞洲國家出口下跌○．七％，為七季以來首度下跌。過去七季，由於中國從其他亞洲國家進口零組件和製造設備，並將完成品出口，造就了出口暢旺。但東京瑞穗綜合研究所分析師市川裕介（Yusuke Ichikawa）表示，第二季智慧手機產業等需求減緩，也是亞洲地區貿易量減緩原因之一。

其他分析師認為，美中貿易衝突逐漸升高，衝擊全球貿易量。美中已對彼此加徵兩輪關稅，美國放話要對中國另二千億美元進口產品課稅，中國也回嗆不會坐以待斃；東京三菱綜合研究所分析師小永吉陽子（Yoko Takeda）表示，全球企業可能停止或減少貿易，等待美中貿易戰結果。

部分觀察家擔心，如果貿易戰影響蔓延到本季以後，全球貿易成長可能不及經濟成長。東京第一生命經濟研究所分析師伊藤優人（Yuto Ito）預估，若全球貿易量減一％，日本出口將減少一．八二％。