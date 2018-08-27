政治干預經貿 台商最怕被獵巫

2018-08-27

〔記者羅倩宜、黃佩君、高嘉和／台北報導〕台灣製（ＭＩＴ）產品銷往中國傳出遭當地海關擋關、甚至被要求下架改標。某工商團體負責人分析，這幾年是有國內食品業者因搶攻中國市場，主動標示產地為「中國台灣區」，遭我國海關擋下；但近來卻是屢傳標示ＭＩＴ產品遭中國擋關；這一如二○一二年我國總統大選時，一堆大咖台商出來力挺九二共識，若中國將政治手段深入兩岸經貿各領域，台商就得更提心弔膽，避免被中國政治獵巫。

工總表示，目前尚未接到旗下會員反映產地標示等問題，或許是工總代表製造業，旗下會員多以B2B為主，並非消費性產品，且絕大多數已在中國設廠，中國要求強制標示「中國台灣區」，對工總會員廠商影響不大。

中小企業總會理事長李育家說，八月初有聽到傳聞，台灣製的消費性產品，標示若未加上「中國」，一旦被經銷商舉發、就要下架。李育家呼籲，商業行為與政治不應混為一談，若凡事用政治角度思考，只是徒增兩岸企業的困擾，對中國也不一定是好事。

國內某美妝業者指出，尚未有此困擾，未來若強制要求冠上「中國」兩字，就要思考對策，看是到中國再改標，或者改到別的地方設廠製造。另一醫材業者表示，台灣規定在國內製造的產品，出口須標示ＭＩＴ，假使中國規定要改標加註中國，「我相信一半以上在台生產的廠商不會這麼做，因為太麻煩了，不如銷到別的地方。」

據台商透露，中國關口以廣東省最強硬，嚴格要求台商應作矮化標示，包括食品、美妝及生技業者都傳出有類似遭遇，其中又以產品效期較短的食品業者最感困擾。

食品業產品效期短 最感困擾

有製造零食的食品業者透露，相關因應方式是「不能說的秘密」，包括直接印「中國台灣」、以「一明一暗」雙標籤出口、混標、或到當地改標等。

這位食品業者說，在我國相關部會採取彈性措施後，近來仍有零星擋關情況，但整體問題並不大。以他自己為例，實際損失貨品僅二十萬元左右；他研判，中國打壓對我國相關業者影響有限，僅是騷擾攻勢，並在中國表現出「封殺ＭＩＴ」的政治正確。