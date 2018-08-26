見不到兒子 王文洋怒告呂安妮

2018-08-26

〔社會新聞中心／台北報導〕宏仁集團總裁王文洋與「人生伴侶」呂安妮分手後，如今雙方關係進入更緊繃的訴訟之戰！

王文洋因近一年無法見到兩人十九歲的兒子王銓勵，認為呂刻意阻擾父子見面，狀告呂安妮涉嫌妨害自由，及侵害王銓勵的受教權；呂安妮否認指控，辯稱「不知道怎麼一回事？」案由台北地檢署偵辦中。

控妨害自由 呂：不知怎回事

據了解，呂安妮如今稱王文洋為「認識的人」，兩人的兒子王銓勵則力挺媽媽，向檢方表示「不了解父親為何提告」，母親從未妨害他的自由。諷刺的是，王文洋日前才想以鉅額金錢說服媳婦麻衣，把他的金孫帶回台灣，如今卻發生自己想見兒子一面不易，進而狀告昔日枕邊人的處境。

據了解，王文洋十分寵愛王銓勵，在么兒展現拉小提琴的天份後，更投注心力培植，王銓勵不負所望，學小提琴不滿兩年就取得檢定八級資格，王文洋以台幣五千萬元購入一把號稱世界三大名琴之一的小提琴為贈禮。

王文洋曾開玩笑：「好怕王銓勵跟我要禮物」，原來王銓勵曾看上一把琴，價值約廿四億元，王只得委婉地說︰「爸爸買不起啦！」

兒子挺媽：不了解父告什麼

王文洋去年九月與呂安妮、王銓勵餐聚後，便和兒子失去連絡，期間以電話、臉書和IG聯繫兒子徒勞無功，懷疑呂控制兒子的行動；王文洋幫么兒申請獲得英國知名大學就學許可，兒子竟未就學，他也指控呂影響兒子的權益。

雖王、呂無婚姻關係，但王文洋認為，王銓勵在美國學校讀書時，監護人欄的名字填的是他，自認具監護人資格。

律師李善植表示，如果王文洋曾認領王銓勵，則王文洋為王銓勵父親，對王銓勵享有監督權，呂安妮單方面將孩子藏起來，將會剝奪侵害王文洋的監督權，可能構成刑法和誘或略誘罪，非妨害自由罪；反之，若王文洋未曾認領過王銓勵，與王銓勵無親子關係，呂安妮身為王銓勵生母，當然可以不讓王文洋探視。