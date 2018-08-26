「雨太大、延時長」學者：天災遠大於人禍

2018-08-26

〔記者劉力仁、洪定宏／綜合報導〕豪雨襲南台，造成多個縣市嚴重淹水，中央大學環工所榮譽教授歐陽嶠暉表示，這次豪雨造成南部地區大淹水，主要原因是「雨太大、延時長」，超過區域排水系統設計容量，加上河川水位上漲，雨水無法宣洩，只能在陸地流竄，造成嚴重災情，他認為此次水災，「天災遠大於人禍」。

歐陽嶠暉表示，全台灣排水設計最佳屬北市，堤防為二百年防洪頻率設計，市區排水系統為五年降雨頻率設計，可承受時雨量為每小時七十八．八毫米，但中南部縣市堤防設計約為二十年到五十年防洪頻率，區域排水系統約為二到三年降雨頻率，碰到這一波雨勢大，某些縣市下的時間又長，排水系統當然難以承受而淹水，這部分屬於天災。

人為因素部分，歐陽嶠暉表示，很多區域排水系統下水道圾垃、枝葉堵塞未清，有時候車子壓垮馬路也壓壞埋設下方的排水管，或是下水道佈設有線電視、台電、寬頻等管線，影響豪大雨排水效率，雨水流不進下水道，在路上四處流動，也是造成淹水原因。

歐陽嶠暉強調，極端氣候天災不斷、澇旱不均，幾個月前我們還擔心今年夏天無水可用，現在卻出現嚴重的水災災情，還有日本是公認防災大國，但日本關西也同樣因為豪雨造成嚴重淹水災情。

他建議，民眾從自家建築或生活環境改變，防範淹水，是比較實際應變方式。消防署建議居家防止淹水的方式包括，加高建築物所有入口門檻、大雨來時堆放沙包等。

高雄積水半小時就退

學者：15座滯洪池奏效

義守大學大眾傳播學系助理教授侯尊堯則分析，極端氣候強降雨的威力，連美國、日本、歐盟都深受其害，應從「積水消退速度」檢驗治水功效，而高雄積水能在半小時內消退，正是十五座滯洪池奏效。

侯尊堯以新加坡為例，二○一二年六月，鬧區烏節路大淹水，當時的總理李顯龍向國民道歉，李強調「地球暖化，新加坡要完全不淹水，必須拆除二分之一的道路做成溝渠滯洪」，可見滯洪池確有治水功效。高雄興建滯洪池後，淹水面積減少八成，「用積水消退的速度，檢驗治水成效」，才符合治水工程的邏輯。