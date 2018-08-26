總統涉水勘災 賴揆4度致歉

2018-08-26

小英心疼災民 賴清德一肩扛責 並籲藍綠投入救災

〔記者曾迺強、王善嬿、廖淑玲、楊金城、吳俊鋒、洪瑞琴、黃佳琳、蘇永耀／綜合報導〕中南部豪雨成災，行政院長賴清德昨馬不停蹄，馳赴嘉義、雲林、台南、高雄四縣市勘災善後，並在四縣市向淹水戶四度致歉，強調「過去、現在治水的成敗，都由我一肩扛起，所有責難到我為止！」他懇切希望，藍綠停止彼此攻擊，一起捲袖投入救災工作。

蔡不抹煞過去治水努力 賴赴雲嘉南高4地勘災

在嘉義勘災的總統蔡英文則指出，這幾天的極端雨量，不代表過去的治水努力都是白費，「賴院長道歉是為了政策，絕非選舉考量，這次勘災會把災民需求、地方意見帶回中央討論。」

蔡英文強調，極端氣候帶來強降雨，又適逢農曆滿潮，致嘉義遭受極大損失，尤其大量家禽、豬隻死亡更須清運及消毒，已責成農委會成立專案小組協助。昨天下午，蔡英文慰問朴子市、布袋鎮、東石鄉災民，朴子市竹村里受災戶圍著總統泣訴淹水痛苦，蔡回應：「都聽到了，也很心疼！」會要求各縣市政府做好防災工作。

鑑於災區遼闊且交通不便，蔡英文搭雲豹八輪裝甲車赴布袋鎮東港里、永安里勘災，因有鄉親罵：「要勘災就下來走！」蔡順應鄉親要求，下車巡視永安里等地淹水狀況；另有人以網路影片指總統搭裝甲車而不涉水，總統府發言人黃重諺駁斥，指總統勘災全程穿雨鞋，何來規避涉水問題？在國民受災的此刻，做斷章取義的刻意操作，既不健康、也不應該。

賴清德昨天上午勘查嘉義縣新港鄉埤子頭排水滯洪池，以及朴子市農損狀況；賴揆說，將與地方政府合作，協助民眾迅速恢復正常生活，也請農委會啟動「農業天然災害救助辦法」，儘速提供農民補助。

近午時分，賴清德趕至雲林勘災，視察元長客子厝抽水站運作，再次向水災受苦民眾致歉，賴清德也向雲林縣長李進勇確認，雲林縣已達現金救助與低利貸款標準。

賴清德下午馬不停蹄趕到台南麻豆和仁德，對著鄉親第三度道歉，「讓你們受苦了！」他表示，會謙卑、誠實面對老天爺的檢驗，禁不起這次氣候挑戰的地方，就要檢討、改進。

賴揆在麻豆區埤頭里勘災時，當地積水未退，水利署六河局局長邱忠川提到，這次仁德日雨量近四百五十毫米，約是一百二十年重現期距，遠超過三爺溪排水十年重現期距的二九五毫米，因而淹水。

台南市府公布救助措施，符合住屋因水災淹水達五十公分以上且有居住事實現住戶（不限設籍），以一門牌為一戶計算，經公所勘查符合標準者，每戶將發給五千元救助金。民眾抱怨：「麻豆家裡積水至膝蓋，且地基已墊高還淹，難抵外面淹水一百公分，家具、冰箱泡水」、「補助五千元不是五十萬元，程序手續證明一堆！」

台南市府解釋，這是中央統一標準，行之有年，因補助標準涉及地方財政負擔，且淹水救助屬生活急難救助，並非財產損失的填補，台南不宜破例。

離開台南，賴清德再趕往高雄旗山和美濃，在旗山第四度向淹水戶表達歉意；過去旗山溪洲地區遇雨即淹，這次新設的抽水站發揮功效，溪洲地區躲過淹水噩夢，當地里長向賴致謝。