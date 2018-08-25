焦點評論》與對岸比穩

2018-08-25

記者鄒景雯／特稿

兩岸關係下一步會怎麼樣？毫無疑問將會更加嚴峻，這種緊繃的態勢，至少將持續到十一月大選結束之後，北京才有可能出現新的思考點；因此在可預見的未來，台灣最能操之在我的，就是要與對岸比「穩」，撐得住這個國際大變動的挑戰，才有可能等到下一波段的機遇。

習近平正式稱帝之後，遭逢來自川普的迎頭痛擊，正在如火如荼；當其將士用命、舉國因應老美所發動的貿易懲罰、甚至軍事防堵時，為了避免兩岸問題失控、增加其執政風險，因此不惜採取預防與過當措施，升高對台的壓迫。在這個格局之下，中國的各系統人員基於政治正確與績效考量，打壓的範疇已從最早的政治外交領域，逐步外擴到經濟、文化、體育各領域，今後預料也會愈演愈烈。

北戴河會議之後，外界有關習總書記權力穩固與否的傳言，紛紛四起，但是諸多訊息顯示，儘管其國內不滿與反對此起彼落，基本上並無法動搖習近平的權力在握。這週，中共召開了全國宣傳思想工作會議，再次下達了認真學習並貫徹習近平思想的指令，不僅緊縮行動全面展開，事實上，中國社會整體的公民意識落後反動，才是強人孕育的溫床。例如，該國中央單位曾針對國家主席取消任期限制進行電話民調，多數中產階級居然接受此一修憲改變，還寄望習能訂立福國利民的規矩，在這種氣氛下，我們看到中國若干公共知識份子、公民企業家的諤諤之言，根本就如大海中的泡沫，距離形成一定影響力的思潮，真是早得很。

在這樣的權力結構下，即使是最輕微的所謂港澳台居民居住證，都是主動而強勁的攻勢。我們看到國台辦的公布，特別將港澳台的地址碼，分別編列為八一○○○○、八二○○○○、八三○○○○，除了登載出生日期、地址、身分證號碼、照片，還有指紋資料，符合在中國居住半年以上等條件，就可以申領，從而可享有就業、社會保險、住房公積金，這其實就是把台灣正式納入「一國兩制」的單邊法制措施，其刻意選在蔡總統出訪期間拋出，不能歸類為軟的一手，應該是伏擊後方，銳的一手。

雖然兩岸小戰場的現實確實如此，但是天佑台灣的是，在美中的大戰場，習近平已經逐漸顯露兵老師疲、窮於應付的憔悴。愈來愈多的數據與現象指出，中國正陷入一場苦戰之中，光是經濟下行這一項，北京如果不能有效抵住川普的步步進逼，後續可能帶動的失業擴大、房市泡沫、債務危機等連鎖效應，都會讓對岸成為困獸之鬥，屆時就算中國不敗，也是其必須收起爪子的時刻。

中國面對美國，正在全力維穩，台灣面對中國，何嘗不也在致力維穩？因此，下半年實是進入兩岸比穩的較量期。最近，蔡總統指控北京想要影響年底的選舉，翻成白話，其實是中國想要破壞民進黨的選情，這點，在野黨聽來肯定刺耳，不過，如果執政黨選得好，選後與對岸交涉的籌碼會較大，恐怕已是難爭的事實。