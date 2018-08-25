學者分析》北京染指「後院」踩到華府紅線

2018-08-25

〔記者彭琬馨／台北報導〕台薩斷交，美國白宮聲明持續反對中國造成兩岸關係的不穩定，這也是白宮首次針對外國與台灣斷交事件發表聲明。學者昨認為，這顯示美方對中國改變台海現狀表達強烈不滿，尤其中國對美國後院「侵門踏戶」，讓美國感受到壓力，相信未來美國對台灣的注重度會越來越高。

政大國際關係研究中心主任丁樹範表示，美國在中美洲勢力長久以來一家獨大，因此中國在中美洲區域擴展勢力「會讓美國很擔心」，從美國角度來看，中南美洲事務應由美國自己主導。

台灣智庫執行委員賴怡忠受訪則指出，此為美方對中國改變台海現狀表達的強烈不滿，彰顯台薩斷交不只涉及兩岸關係，更是對美國直接的挑戰，因此美方反應激烈。

賴怡忠表示，美方除透過聲明對中國表達強烈不滿、對薩國表達高度抗議外，也是藉此向台灣其他邦交國呼籲，若與台灣斷交、與中國建交，不只影響和台灣間的關係，「也會影響與美國的關係」。

中正大學戰略研究所教授宋學文受訪時提到，台灣旅行法、國防授權法案等提案的通過，在在彰顯美方對台支持的力道與注重性越來越高。宋學文也說，白宮此次聲明，不只是做給中國看，也是做給台灣其他的中南美友邦看，暗示若與台灣斷交，美國會相對性地祭出部分經貿懲罰。