零邦交國？ 總統府：各種狀況都研判

2018-08-25

〔記者李欣芳、鍾麗華／台北報導〕薩爾瓦多與台灣斷交後，我邦交國只餘十七國，在中國持續打壓台灣情況下，總統府發言人黃重諺昨被詢及政府團隊是否討論過「零邦交國」，他說，「各種狀況都應該去研判，我相信是有！」

國安人士表示，中國對台灣的打壓，無關任何人執政，也與兩岸政策主張無關，中國針對的是台灣人民在國際上的生存權利，也就是中華民國（台灣）存在的事實。

國安人士並說，當前任務在於三個強化：強化國家政經實力與自主防衛能力、強化與理念相近國家在各領域合作、強化與友邦進一步合作關係。

對於我政府團隊可以忍受的邦交國最少是多少國？黃重諺接受廣播節目專訪時說，不會這樣去推估，但從整個國家外交來講，「我們還有很多需要努力的」。至於台灣在中國持續打壓下，是否評估我們會演變成零邦交國？黃重諺說，「各種狀況都應該去研判，我相信是有！」

陸委會副主委邱垂正本週赴日韓交流，向兩國相關機構、智庫等說明我國兩岸政策。邱垂正表示，中共當局兩年多來共掠奪我五個邦交國，極力阻撓我國有意義的參與國際組織，絕非是台灣在國際上犯錯，中國大陸在世界各地所採行之「銳實力的掠奪」，無論是干涉各國內部事務，或是破壞國際市場秩序，均已造成全球局勢高度的不穩定，國際社會應注意及防範此霸權勢力的擴張。

此外，台灣正積極推動國防自主，蔡總統昨接見美國前太平洋艦隊指揮官史威福退役上將時指出，期盼除了對台軍售正常化，台美也能在國防技術自主上有更多交流，讓雙方可以在印太安全戰略上，發揮最大合作效果。

總統強調，現在中國對台灣的打壓不斷增強，我們和美國等理念相近國家更應該緊密合作，在區域安全事務上扮演更積極的角色。