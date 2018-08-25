美議員擬推法案 助台灣保邦交國

2018-08-25

勸阻台灣邦交國轉向北京

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國共和黨籍聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）二十三日接受路透訪問時表示，在薩爾瓦多與台灣斷交，成為今年第三個棄台投中的國家後，他將於近幾天內推動法案，阻止台灣剩下的邦交國轉而承認中國，並鼓勵相關國家與台維持邦交。

棄台國家將被暫停美援

賈德納接受電訪時指出，這項「二○一八年台北法案」（The Taipei Act of 2018）將給予美國國務院更佳的工具及指導，以確保美方儘可能為台灣發聲。該法案將授權國務院採取行動，例如降級關係或改變外援等方式，勸阻相關國家做出不利台灣的決定。

法案將規定美國採取策略與世界各國交涉，支持台灣獲得外交承認或非官方支持。若有國家採取與台灣有關的敵對行動，該法案將授權國務院降級該國與美方的關係，或是暫停或改變對其援助，包括美國的對外軍援等。

賈德納強調，這是寬鬆法案，不會針對已與中國建交的國家採取行動，旨在多提供一項工具對付中國的霸凌行動。美國國務院二十一日曾表示，對薩國與台斷交決定「深感失望」，正在檢討與薩國之關係，但未多做說明。

在台灣蔡英文總統上週訪美時，賈德納曾與她會晤談論國會可以如何支持台灣。賈德納已與多名民主黨參議員談過，希望兩黨支持該法案在議會通過，他也計畫與眾議員及白宮方面合作。