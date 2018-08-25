台薩斷交 白宮嗆中干涉西半球國家內政

2018-08-25

美反對中國破壞兩岸穩定

〔記者彭琬馨、李欣芳／台北報導〕台灣與薩爾瓦多斷交，中國再度成功挖走我國在中美洲友邦，因位處美國「後院」，引發美政府強力抨擊。美國白宮廿三日晚間針對台薩斷交事件發表聲明，除表達美國「嚴重關切」薩國做出的這個決定，將重新評估與薩爾瓦多的關係，並批評中國明顯干涉西半球國家內政，美方將持續反對中國造成兩岸關係的不穩定。這也是白宮首次針對台灣與邦交國斷交事件發表書面聲明。

蔡政府二○一六年上台至今，中國已透過各種威脅利誘方式，挖走台灣五個邦交國，過往美國官方多半在媒體詢問時表達美方立場，不過此次台薩斷交，美方除ＡＩＴ、國務院相繼發言外，白宮更主動發布將近兩百字的聲明稿，對薩國決定與台斷交一事，表達嚴重關切，強調美國將持續反對中國造成兩岸關係的不穩定，以及對西半球的政治干擾。

籲各國警惕北京經濟宰制

聲明強調，薩爾瓦多政府為與北京建交，宣布中斷與台北數十年來的外交關係。薩爾瓦多執政黨領導人在卸任前幾個月，以不透明方式做出此決定，將影響未來數十年，不只影響薩爾瓦多，也影響整個美洲地區的經濟健康與安全。

聲明提到，中國明顯干涉西半球國家內政，美國嚴重關切薩爾瓦多政府對此的接受程度，這將導致美國重新評估與薩爾瓦多的關係。美方表示，一些國家尋求建立或拓展與中國關係，吸引以國家主導的投資來刺激自身短期經濟成長和基礎設施發展，長期來看，這些國家可能會失望。世界許多政府正意識到中國經濟利誘的方式，將促成經濟依賴和宰制，而非夥伴關係。

總統府感謝白宮仗義執言

針對美方聲明，總統府回應表示，感謝白宮的仗義執言，台灣會持續做為區域的穩定與良善的力量，絕不會因為中國的脅迫，而放棄我們對正面良善和民主自由的堅持。

外交部長吳釗燮昨接受外媒訪問時也提到，儘管台灣邦交國數量正在下降，但台灣同時獲得許多理念相近民主國家的支持，美國支持台灣的力道比以往更堅實，日本和其他志同道合國家對台的支持力道，也比過去強。

被問及是否擔心台灣會成為美中貿易戰裡的談判籌碼，吳釗燮強調，華府對台灣的支持始終非常堅定，台灣是美國經濟的正面因素，他毫不擔心台灣會成為美國的談判籌碼；吳強調，他不認為美中關係間的增減會影響台美關係。