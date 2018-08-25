黃信介90誕辰 小英︰懷念他的民主精神

2018-08-25

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨主席、總統蔡英文昨天出席「向黃信介先生致敬–紀念黃信介九○誕辰音樂會」，蔡英文致詞時指出，如果黃信介還在，一定會用他獨特的熱情和魅力，督促民進黨繼續堅持改革，繼續守護台灣的民主。黃信介用一生帶領台灣走向民主自由，相信他的精神會繼續帶領大家，一起追求一個更民主、更進步的美麗島。

紀念黃信介九○誕辰音樂會於台北圓山飯店舉行，包括蔡英文、姚嘉文、許信良、施明德等民進黨歷屆黨主席都出席致詞，紀錄片中也出現前總統陳水扁、前副總統呂秀蓮。