我反貪受肯定 國際專家︰亞洲領頭羊

2018-08-25

我首辦聯國反貪公約審查會議

〔記者黃欣柏、吳政峰／台北報導〕台灣首次聯合國反貪腐公約國家報告國際審查會議昨落幕，由國際透明組織前主席Jose Ugaz等五名外籍審查委員提出結論性意見。會中提到，各委員承認台灣在預防貪腐上已有諸多成就，足以在亞洲扮演領導角色，惟後續仍應針對反貪機構合作、私部門貪腐預防等領域持續精進努力。

在本次會議中，審查委員分別以「預防措施」、「定罪與執法」、「國際合作」、「資產追回」與「技術援助」五大項目審查我國反貪腐作為。

「國際合作」方面，委員會建議台灣應考慮把外國公務員收賄、行賄也訂為刑事犯罪，並在未來修正「引渡法」時，將其納入適用範圍。在「資產追回」與「技術援助」上，委員會則對實施財產沒收新制、在ＡＰＥＣ上分享揭弊者保護做法等作為給予盛讚，建議台灣持續積極參與區域、國際間的反貪會議，以「廉政之國」來突破現有的外交困境。

至於「預防措施」，委員認為台灣對預防公部門貪腐的努力可圈可點，未來應對私部門投以更高關注；此外台灣目前有調查局、廉政署兩大反貪機構，出發點值得肯定，但國際上最好的反貪運作方式，其實是採單一機構制，建議台灣或可考慮改採此做法，並投以更多資源。

審查委員建議政府應成立「廉潔採購委員會」及進一步限制公司與協會的政治獻金，同時強制規定公職人員被遊說做出不法行為時，有主動向廉政署反映的義務。

在「定罪與執法」部分，審查委員認為我國在打擊貪腐、防制洗錢等領域已有一定成效，對於未來「揭弊者保護法」、「公司法」、「國家賠償法」等法規的修正或訂定，也已做出承諾，值得肯定，惟台灣目前無法透過臥底偵查、監控電腦等特殊偵查手段調查重大犯罪，建議推動「臥底偵查法草案」，使調查人員在獲得授權期間可順利取得證據與情報。