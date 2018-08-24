2018-08-24

〔記者蕭玗欣、陳文嬋、方志賢／綜合報導〕熱帶性低氣壓昨挾帶暴雨襲擊南台灣，高雄、屏東昨累積雨量達四百毫米，六龜累積雨量更飆破五百毫米，突來的雨彈炸得民眾措手不及，而高雄市建國三路榮欣建設搭建的大樓鐵製鷹架，因不敵狂風暴雨瞬間倒塌，當場砸中騎車經過的騎士，造成三死慘劇，包括一對母子林秋珍、吳明鴻及女騎士戴淑惠。

高市鷹架倒塌 砸中兩機車奪3命

中央氣象局指出，今天熱帶性低氣壓將沿中央山脈西側北移進入台灣海峽北部，台中以南會有豪雨以上等級發生，桃竹苗有機會發生局部豪雨，該局並針對雲林、嘉義縣市、台南、高雄、屏東六縣市發佈超大豪雨特報（日累積雨量五百毫米以上）；中央大學大氣系兼任副教授吳德榮也提醒，今天清晨新竹以南地區要留意致災性降雨發生，恐重演昨日南部豪雨災情。

熱帶低壓北移 台中以南警戒

昨天猛烈雨勢為高雄、台南、屏東地區帶來嚴重淹水災情，積淹水達三十公分以上者多達四十四處，甚至水淹及膝或腰部，高雄大寮時雨量一度達一一二毫米、高雄美濃一一八毫米；另外，高雄六龜累積雨量飆破五百毫米，屏東縣瑪家鄉、高雄美濃累積雨量超過四百毫米。

雨勢又猛又強 高雄六龜破500毫米

氣象局預報員林定宜解釋，這個熱帶性低氣壓結構不錯，差點達輕颱強度，昨天清晨直接「撞進」南台灣陸地，強盛的西南風和地形產生輻合作用，導致南台灣瞬間下起暴雨。

氣象局預估，昨上午八點到二十五日上午八點，中彰投雲嘉、南高屏平地及山區最大累積雨量恐達五百到八百毫米；嘉義以南、台東、綠島和蘭嶼、澎湖沿海今天要留意九到十一級強陣風。