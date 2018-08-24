又被點名 宏國大使：我們還在這裡

2018-08-24

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣與薩爾瓦多斷交後，專家擔憂其他中美洲友邦可能產生骨牌效應。宏都拉斯與尼加拉瓜駐台大使昨天受訪時均表示，與台灣關係穩定，宏都拉斯強調「我們還在這裡」；尼加拉瓜說尼國是台灣堅定盟友；瓜地馬拉則表示需請示後回應。外交部有意將次長劉德立調任派駐瓜地馬拉，以鞏固邦交。

尼加拉瓜：與台灣是堅定盟友

前外交部長歐鴻鍊日前直言，薩爾瓦多轉向中國可能在中美洲引發骨牌效應，希望民進黨政府能有智慧克服困難。

宏都拉斯大使謝拉昨對此無奈地說，每次有國家轉向中國，宏國都被點名是下一個，「但我們還在這裡啊！」謝拉說，宏都拉斯與台灣的關係是「穩定的」，雙邊合作計畫都正在進行中。

尼加拉瓜大使達比亞表示，尼國是中華民國（台灣）堅定的盟友，在尼國總統與副總統的指示下，他於週二拜訪了外交部次長劉德立，向他表明尼國是台灣的堅定盟友，尼國總是在國際場域支持台灣。

達比亞說，他也告訴台灣，尼國非常歡迎台灣將與薩爾瓦多的計畫等合作轉移到尼加拉瓜，對台灣有幫助的事情，尼國都非常樂意參與。達比亞也提到，蔡總統二○一七年一月出訪中美洲時，曾參加尼國總統的就職典禮，正如當時尼國總統奧蒂嘉說過的：「只要我是尼加拉瓜總統的一天，我們永遠不會背叛台灣。」達比亞強調：「我們是重視承諾的人。」

針對台瓜關係，瓜地馬拉大使館則表示，須請示本國後週一才能回應。瓜國於去年聯合國大會與今年世衛大會執委會中，皆未為我發言，後來在世衛大會部長發言中，公開提到台灣政府協助瓜國推動孕產婦及新生兒保健計畫，有效改善醫護人員專業能力。外傳瓜國與中國頻繁接觸，並有消息指出劉德立將調往瓜國鞏固邦交。