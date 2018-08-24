涉外人士：邦交國 全當紅燈處理

2018-08-24

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國持續封鎖我國外交空間，薩爾瓦多轉向中國後，我邦交國數量達史上最低十七國。外交部官員過去在立法院答詢時，曾多次以「紅橙黃綠燈」等警示燈號，形容我邦交穩定度，但在台薩斷交後，涉外人士坦言，外交燈號已經完全沒有意義，需要把所有邦交國「都當紅燈處理」。

涉外人士坦言，薩國其實一直都在拉美地區危險名單，南太平洋地區也有幾個友邦在列，我與友邦關係可說是「全面吃緊」，除少數國家外，其他都是暗潮洶湧。

該名人士認為應該把所有邦交國「都當紅燈處理」，視為岌岌可危的態度，謹慎因應。他指出，主權國家的基本要件之一需要外部承認，因此仍要努力維持邦交，「守住底線」，這也是美國所希望的方向。例如北賽普勒斯，即使只有土耳其的外交承認，仍具一定程度的國家地位，只是不被國際承認。

該人士也說，外交系統應思考，即使改名為台灣，也不代表這些國家就會和台灣建交，「太天真了」。斷交後該如何調整？他強調，外交資源有限，樂觀來看，同一塊餅的分母變少了，就有更多資源能運用。

該人士也不贊成我們採取「建交」行為回擊，只能繼續「忍辱負重」。因為至今斷交的五個邦交國，都是中國在我方沒有任何挑釁動作下所採取的行為，因此國際社會將把九十九％的責任放在中國身上，沒有一個聲音在批評台灣；但如果我們也決定重啟戰火，國際社會就可能各打五十大板，也會讓中國更有升級打壓的藉口。