阿米塔吉：台灣應有保護主權的權利

2018-08-24

美應在「一中政策」架構下擴大與台互動

〔記者呂伊萱／綜合報導〕薩爾瓦多轉向中國，與台灣斷交。前美國副國務卿阿米塔吉於美國時間廿二日發表聲明表示，台灣不應遭受脅迫，應有保護主權與公民生計的權利，美國應在現有「一中政策」架構下擴大與台灣互動。美國官方也在聽證會中首次證實，美國不希望薩國與台灣斷交。

阿米塔吉目前擔任華府智庫「二○四九計畫協會」理事主席。台薩斷交後，阿米塔吉於廿二日發表聲明指出，中國持續進行複雜、強制性的行動，損害中華民國（台灣）政府、法律與人民的合法性。

阿米塔吉說，六十多年來，美國在確保台灣安全方面發揮重要作用。美國仍將維持對台灣與其民主及二千三百萬人民的承諾，台灣應當得到國際社會的尊敬、尊嚴，並堅實存在。

他指出，中國對於承認台灣政治合法性方面的不妥協態度，反映自身的「冷戰思維」，而這仍是區域和平與穩定最大的阻礙之一；可以預期北京當局將增強其脅迫行動，以加速對台灣的國際孤立。

阿米塔吉認為，美國應當思考在現有的「一個中國政策」架構下，擴大與台灣互動，以支持真正、自由和開放的印度洋太平洋區域價值觀。就像日本、南韓、澳洲、馬來西亞、越南和其他國家一樣，台灣不應該遭受脅迫，並應享有保護主權與公民生計的權利。

美國參議院外委會廿二日也進行美國駐蘇利南、宏都拉斯與尼加拉瓜三個中南美洲國家大使提名人的任命聽證會，外委會亞太小組主席賈德納、馬基與盧比歐等多名參議員，對薩國轉向中國建交表達關切，擔憂會出現骨牌效應。

美國駐尼加拉瓜大使提名人蘇利文承諾，並敦促尼國維持與台灣關係。駐宏都拉斯大使提名人巴梅瑞也承諾，若任命獲國會同意，會將此事列為優先項目，赴任後將立即確認台宏關係，並儘快向委員會報告。

魯比歐也詢問曾任國務院西半球事務助理國務卿的巴梅瑞說，薩爾瓦多是否知道美國不希望薩國與台灣斷交的立場？巴梅瑞回應「是的」；魯比歐追問，薩國知道美國想法後仍然照做嗎？巴梅瑞再次肯定說「是的」。這也是美國官方首次正面證實，美國不希望薩國與台灣斷交。