監理沙盒 首波名單九月公布

2018-08-24

〔記者王孟倫／台北報導〕最快今年底，台灣將出現「監理沙盒」首案！金管會主委顧立雄昨表示，九月將召開第一次審查會議討論申請案件，並公布可進入「監理沙盒」的首波核准名單；其中，金融業者部分，將由委員會決定採取「試辦業務」或「監理沙盒」。

「監理沙盒」（Regulatory Sandbox）是一項金融科技的創新機制，目的在於提供業者的金融創新產品進入實驗階段，在風險可控制、消費者權益可確保下，暫時排除現有法規限制；實驗期結束後，主管機關可視情況，決定是否修法或對業者進行輔導。

顧立雄表示，「金融科技發展與創新實驗條例」已於今年四月施行，「金融科技園區」也將於九月開始運作。他指出，若申請業者是金融業，就會有兩種選擇，除了進入「監理沙盒」，還有「試辦業務」，將由委員會審查決定，若覺得可以試辦，就用試辦的；因為進入沙盒，對金融業者來說，監理強度不見得比試辦寬鬆，例如對曝險的要求等。

對於監理沙盒最新申請情況，金管會表示，可分為「直接申請案」及「輔導案」兩大類，「直接申請案」有兩件，目前要求補件中；至於「輔導案」則有三十六件，其中十九件正在輔導中，有七件是金融業、十二件是非金融業；另有十七件因其沙盒實驗架構還沒有很成熟，後續會再輔導。

最快第四季上路

因此，金管會表示，最新一批送入監理沙盒審查的是輔導案十九件，預計在九月完成並公布名單，最快將可在第四季上路。