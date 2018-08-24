提升效能 國營油電水先「練兵」

2018-08-24

〔記者黃佩君／台北報導〕經濟部與台灣人工智慧學校共同打造「AI軍校」專班，今年將錄取二一七人、並逐步擴大，以素質較高的油電水等國營事業工程師先「練兵」，希望透過AI改造效能，並促進公共服務品質。經長沈榮津舉例，台電希望透過AI結合削減尖峰用電，繼而降低新增電廠需求；哈佛大學教授孔祥重也說，過去Google的資料中心就透過AI省下十％的電力，成效相當明顯。

台灣人工智慧學校執行長、中研院資訊所陳昇瑋博士表示，專業領域產業更需要培養AI人才，無論是電、水、甚至半導體、石化、氣象等，工程師僅需受訓短短四個月就可再增添AI能力，讓原本公司成長升級。

沈榮津舉例，台電希望透過AI進行用電預測，並配合需量競價移轉尖峰負載，就不必為因應一、兩個小時的尖峰用電而增設電廠；孔祥重也說，Google的資料中心用電達全球一％，但目前使用AI技術部分已節省十％的電力，「若能預測用電，就能有效進行調配」。

中油副總黃仁宏表示，中油從生產到銷售都需AI協助，AI可幫助中油石化生產排程，也能根據國際價格調配、提升石化廠的經營績效，甚至用於動態管理儲槽、智慧佈局油罐車運輸里程等。

台水總經理胡南澤說，AI可應用在供水調配最佳化，讓每個淨水場供應區域更有效率，以及偵測水質確保安全。而台水管線長達六萬多公里，若能透過AI進行瑕疵偵測及自動排程維修，就能降低臨時破管機率，增加供水穩定。