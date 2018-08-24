經部推產業轉型 啟動「AI軍校」計畫

2018-08-24

〔記者黃佩君／台北報導〕經濟部推動產業轉型升級，首波將挹注人工智慧（AI）人才。經濟部長沈榮津昨宣布與台灣人工智慧學校合作開辦人才專班，啟動「AI軍校」計畫，鎖定智慧機械、石化、紡織、鋼鐵業，育成超過千名人才；「校長」哈佛大學教授孔祥重表示，AI是每個產業不可或缺的，台灣產業發達「絕對有機會」，但一定要培育自有人才，因數據是台灣最寶貴的東西，不能送到國外，一定要在地進行大數據分析、並自行研發應用。

開辦人才專班 育成逾千人

經濟部推動中小企業、傳產等產業轉型升級，除推動「智慧機上盒」安裝，讓傳產可立刻變身智慧製造，獲得大數據外，第二步更推動培育AI人才，啟動「AI軍校」。「台灣人工智慧學校」於九月二十九日開辦「經濟部AI技術人才專班」，由哈佛大學電腦及電機系講座教授孔祥重領軍、中研院資訊所陳昇瑋博士擔任執行長，預計每班招收兩百人，育成超過千名AI人才。

沈榮津強調，AI在產業界應用可增進傳產升值。例如石化產業可在配方、紡織業可在染整調色方面進行最佳化；連續性材料製程如電動車電池中的銅箔，也可透過AI即時線上偵測瑕疵、提高良率；工具機在加工過程中，也可即時透過感測器偵測振動、噪音等，提升產線效率。

孔祥重指出，大數據要能被產業應用，「要做兩件事情」，第一是要讓數據變成「大數據」，「數據是不能馬上用的，必須變成模型並以數據進行訓練，才可進行預測」；而「數據就是台灣最寶貴的東西」，資料不能送到國外去訓練，否則資產、機密將會流失，因此台灣亟需要自主人才。

再者，AI應用必須要與產業結合，因此也要有與產業相關的經營人才，「產業做什麼我們就要做什麼、要把學校帶到產業去」，因此不能離開台灣、必須在本地培養人才，才能在台做出應用。

除經濟部開設專班外，陳昇瑋博士說，目前台灣人工智慧學校有包括台北、新竹、台中分校，今年將在南部增設分校，預計每年可望為台灣培養六千位AI工程師跟經理人。