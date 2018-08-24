賴揆會商總 妙喻挺綠能

2018-08-24

講「賣鹽與賣傘」故事 盼正面看待再生能源

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡政府追求非核家園，但企業界擔心可能缺電，行政院長賴清德昨與商業總會等多位工商界人士舉行座談會溝通，商總理事長賴正鎰擔憂風力發電等再生能源的穩定性，盼政府考量再生能源發電占比，賴清德則舉「賣鹽與賣傘的兄弟」故事妙喻，建議賴正鎰改變觀念。

賴清德昨出席「行政院賴院長與商業總會座談會」，多達四十七個各行各業公會代表共八十人參與，準備了八十個議題，聚焦財稅金融、產業發展、國際暨兩岸經貿、能源、環保、觀光旅遊等。

商總理事長憂再生能源不穩

對於企業關心的能源議題，賴正鎰表示，目前有許多聲音說台中港的風力發電，夏天風不大，會影響風力發電，而冬天時有東北季風，但其實冬天又不需要這麼大的發電量，盼政府考量一下能源配比。此外，核電問題是否思考二○二五年即停止，核四啟用是否有機會作為備案。

賴清德則說，「看賴理事長哪天有空，想看哪個電廠我們就去看，眼見為憑！」賴揆說，目前我們的備轉容量已有六點多％，企業界認為六點多％不夠，要求達到十％，明年就可達到，這不會有問題，至於明年備用容量可達十五％，這些都應該符合企業界的要求。

賴揆並向在座人士分享小時候他聽到老師講了一個故事，有一位媽媽有兩個兒子，一個賣雨傘，一個賣鹽，天氣好的時候媽媽難過，擔心賣雨傘的兒子沒生意，下雨時媽媽也難過，想說賣鹽的兒子會沒生意，後來有人向這位媽媽說，其實應該每天都高興才對，天氣好的時候，應該高興曬鹽、賣鹽的兒子有錢賺，下雨天時，另一個兒子可賣雨傘，不管天氣好壞，他的兒子都有錢可賺。

賴揆因此建議賴正鎰改變觀念，他說，冬天時我們要高興有風力發電，夏天時則應該高興有太陽能發電，不管怎樣的天氣，台灣的再生能源都能充分發揮功能。