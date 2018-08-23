林益世要入獄了 財產來源不明關2年

2018-08-23

〔記者張文川、錢利忠／台北報導〕前行政院秘書長林益世，在立委任內收賄爐渣業者地勇公司六千三百萬元，且有一千五百八十萬元來源不明的財產，高院二審判刑十三年半；最高法院昨部分駁回、部分發回更審，財產來源不明罪判刑兩年確定，貪污罪則因犯罪事實認定尚待釐清，發回高院更審，林益世確定將先入獄兩年。

通知最高檢 啟動防逃機制

最高法院昨已通知最高檢察署啟動防逃機制。林益世的戶籍地設於高雄市，台北地檢署發言人周士榆表示，北檢已收到高檢署的通知，北檢將視林益世的戶籍地址，決定由北檢或囑託高雄或橋頭地檢署執行發監。

林母沈若蘭案發後，燒毀九十五萬美元贓款，並將一千八百萬元現金裝袋綑綁磚塊沉入水池，最高法院昨也維持二審認定，依湮滅隱匿刑事證據罪判刑五月，可易科罰金十五萬元確定；林妻彭愛佳、舅舅沈煥章及沈煥瑤三人被控洗錢，因一、二審都判無罪，最高院昨依刑事妥速審判法規定，駁回檢方上訴，三人確定無罪。

林益世被特偵組起訴求處無期徒刑，犯罪事實分為三區塊，一是立委任內，收受地勇公司陳啟祥六千三百萬元賄賂，協助地勇取得契約；二是行政院秘書長任內，向陳啟祥索賄八千三百萬元未遂；三是一千五百八十萬元的不明來源財產。

一審採用「法定職權說」，認定收賄部分非立委的法定職務，依公務員恐嚇得利罪，判五年六月；索賄部分認定林未主動，判無罪；財產來源不明罪判兩年，兩罪併判七年四月，併科罰金一千五百八十萬元。

收賄部分 最高院發回更審

高院二審改採「實質影響力說」，認定林利用立委對國營事業的影響力，收賄喬合約，改依違背職務收賄罪重判十二年；索賄方面無罪；財產來源不明罪仍判兩年，兩罪併判十三年半，併科罰金和一審相同。

最高院昨認定，索賄部分一、二審都判林無罪，適用速審法，不得上訴；財產來源不明罪部分認同二審判決，皆駁回上訴定讞。最高院也認為，二審未具體解釋林益世究竟是違背立委的什麼職務，濫用什麼職權，判決理由不完備，因此收賄部分發回更審。