美中角力升溫 美航、夏航縮減中國航線

2018-08-23

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕正值美國與中國的角力持續升溫之際，美國航空公司（American Airlines）、夏威夷航空公司（Hawaiian Airlines）二十一日證實，各裁撤一條美中直飛航線；美國航空宣布今年十月正式取消往返芝加哥與上海之間的直飛航班，夏威夷航空則宣布自中國「十一」連假後暫停每週三趟往返檀香山與北京之間的直飛航班。

兩家航空公司 各裁一條直飛航線

路透報導，美航、夏威夷航空指出，此次縮減航線的決定，與此前的改名風波無關，主要肇因於中國政府漸進式打破近十年來的「一線一企」規則（即「一條遠程國際航線一家承運人」的政策），傾國家之力扶植國內航空公司，導致外國航空公司的利潤減損。中國四月曾施壓四十四家外國航空公司，要求將「台灣」改名成符合其「一中原則」的標示，美航等數家美國航空公司直到改名期限將屆才進行修改，因而遭到中國網民揚言抵制。

中國扶植國內航空 外航利潤減損

根據博伊德集團（Boyd Group）的市場預測，赴美的中國乘客未來預計從四百三十萬人次（二○一八年）增長到近一千兩百八十萬人次（二○二四年），大部份的旅遊需求來自中國本土，這會讓中國的航空公司佔據優勢，美國的航空公司處於嚴重劣勢。

遭改名事件波及 中國網民嗆抵制

美航近四個月內已兩度宣布裁撤美中直飛航線，上一次是在五月，宣布自十月起停飛往返芝加哥與北京之間的直飛航班。美國航空副總裁拉賈（Vasu Raja）表示，裁撤航線並非意味美航不喜歡芝加哥或亞洲，相反地，「芝加哥是獲利的中樞，但這兩條航線，以及較小程度上的東京航線，對我們造成了巨大的損失」。芝加哥論壇報報導，目前美國航空正申請預定二○一九年開始營運的北京新機場國際航線，但中方要求美國航空必須維持每日航班，否則就不批准航線。

與此同時，夏威夷航空總裁殷格拉姆（Peter Ingram）透過聲明表示：「這實在是很艱難的決定。我們相信中國市場未來對夏威夷度假體驗的需求會非常強勁。我們將與航空業合作夥伴繼續布局中國市場，提供從中國各地到檀香山的轉機服務。」