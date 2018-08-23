中國喊話 史國外長：不會拋棄台灣

2018-08-23

〔記者呂伊萱／台北報導〕中非合作論壇將於九月登場，中國外交部昨再次喊話，表示期待「所有非洲國家」都能參與，對我非洲唯一友邦史瓦帝尼形成壓力。史瓦帝尼外長甘梅澤現正訪問台灣，他昨表示，史國對中華民國的忠誠不會改變，無意轉換陣營，「他們千萬別打心理戰」。

勸中別打心理戰

「二○一八年中非合作論壇」將於九月三日至四日在北京舉行，中國外交部主管非洲事務的部長助理陳曉東昨公開喊話說，史瓦帝尼和中國沒有邦交，原因「大家都知道」。中方期待「所有非洲國家一個不漏」，都能參與「中非合作的大家庭」。他強調這不僅是中方的希望，也是非洲國家的期待，相信在不久的將來會實現。

史國外長甘梅澤於廿一日至廿三日訪問台灣。外交部長吳釗燮昨下午出席外交部「農業青年大使新南向交流計畫」授旗典禮，回答媒體提問時反駁說，史瓦帝尼問題是「假議題」，因為他中午才剛和甘梅澤午宴，深入討論如何強化兩國雙邊關係。

甘梅澤則告訴外媒說，台灣一直對史國友好，史國無意轉換陣營，對中華民國的忠誠不會改變，「他們千萬別打心理戰」。甘梅澤說，史國與台灣有超過五十年的關係，「我們不會拋棄他們」，他到訪台灣正是兩國邦誼穩固的跡象，無論如何都不會犧牲雙邊關係。