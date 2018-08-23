冷眼集》中國以為一石二鳥

2018-08-23

記者鄒景雯／特稿

中國在薩爾瓦多插旗成功，不只是台灣又掉了一個邦交國問題，而是中國勢力已經有計畫地伸進了美國的後院，美國國務院證實將重新檢討美薩關係，這透露的是來自美國的報復行動終於可望排上議程；台灣必須關注其實際強度究竟如何？因為這涉及到台灣與美國的共同利益，下一步在大棋盤上的位置將會如何變動。

從北京的角度來看習近平的戰略部署，這是橫跨拉美、非洲、南太的同步發動，劍指美國是大局，教訓台灣是「順便」，前者是本質，後者則是表象，換句話說，這是一石二鳥之策。中國之所以把拉美放在最前位，在於這個區塊是美國地緣政治的重要一環。

事實上，去年六月巴拿馬的斷交，即已吹奏序曲；巴拿馬運河的戰略地位，無庸贅述，當時為了穩住巴國，避免中國勢力檯面化，美國曾經介入協調，然結果就如眾人所見。今年五月多明尼加斷交前，美國稍有意識，特地邀請多國總統赴美時會面，不料多明尼加與北京相約：欺瞞美國，先斬後奏，於是中美洲再失一城。這次薩國不顧美國高度疑慮中國對聯合港的投資具有軍事企圖，並在事前再三叮嚀，仍然執意而為，顯然是有樣學樣。

只要把地圖攤開，就知道當年「中華民國」在此駐點，一方面固然是維持外交承認，另一方面更是在幫美國守衛後方上盡一份力，如今，眼看一個一個被拔掉旗子，就台灣而言，頂多是面子問題，對老美來說，才是最實質的裡子。照理，早在巴拿馬不穩之初，美國就該拿出決斷，然當時的川普政府內部鷹鴿鬥爭方酣，部隊尚未完成整隊，忽略了對中南美洲的戰略認識，如果在第一張骨牌倒下時，能立即採取相對應作為，對後勢絕對會有起碼的牽制作用。

因此，現在美國政府決定要讓「不聽話」的薩國付出代價，為時已晚，但非做不可。因為，後面還有宏都拉斯、瓜地馬拉等好幾國在等著看。如果琵琶別抱、改與中國交好，乃有利無弊，後勢實可預判。尤其，這不只是台灣的問題，而是台美在此有共同利益，中國立意挑戰這個結構，已是不折不扣的破壞現狀。台灣有責任讓美國確認民主陣營老大該有的承擔與行動。

回頭看中國，政策決定源於情勢判斷，情勢判斷則與立場脫不了關係。當前的習政權，其兩岸政策是由高層拍板定案，再啟動黨國機器驅使民眾配合支持，在民族主義大旗下，台灣問題的選項只有一種可能，沒有任何彈性，因此他們對於公民意識早已覺醒的台灣，充斥著各種誤判，甚至將兩岸關係簡化為兩岸政府之間的「鬥」與「和」，至今都不能面對：其實哪個政黨上台都一樣，最終都要聽台灣住民的意見，否則馬英九執政八年，早就足夠完成統一時間表了，哪裡還需要拖到現在。

儘管裝睡的人是叫不醒的，不過，台灣人也無意提醒，中國最討厭將台灣問題國際化，一石二鳥的算計，正是將台灣國際化的典型案例，我們靜觀其變、沉穩應敵就是。