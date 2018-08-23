後院興風作浪 中國劍指美國

2018-08-23

〔駐日特派員林翠儀／東京二十二日報導〕中國在中南美洲對台灣挖牆腳，兩年來已挖走巴拿馬、多明尼加與薩爾瓦多三個台灣邦交國，此舉明顯是為了孤立台灣，但專家也看到中國在美國「後院」的佈局，打算繼非洲之後將中南美洲打造成「第三個中國」，降低美國在當地的影響力。

降低美在中南美影響力

去年六月，中國與巴拿馬建交後，早有傳言下一個目標是薩爾瓦多。今年七月，美國駐薩國大使曼恩斯（Jean Manes）在墨西哥電視台公開表示，中國在中南美洲的佈局不僅是經濟面，也同時擴大軍事影響力。不僅曼恩斯如此認為，長期研究拉美的美國陸軍戰爭學院戰略研究所教授艾利斯（Evan Ellis）提出相同警訊，指出中國在中南美洲大規模投資基礎建設，就像在東南亞及非洲撒錢一樣，中國在拉美擴大經濟影響力，將對美國國家安全造成影響。

今年二月，五角大廈官員首次對中國在巴拿馬運河出入口興建航運站提出警訊，這次傳聞中薩建交的最大誘因，就是中國承諾開發薩國商港「聯合港」（La Union）。由於聯合港所在的豐塞卡灣（Gulf of Fonseca）鄰近宏都拉斯及尼加拉瓜等國，五角大廈擔心，商業使用的基地將可輕易轉為軍事用途。

中國目前和阿根廷、墨西哥、巴西、委內瑞拉、厄瓜多、智利及烏拉圭等國締結戰略夥伴關係，以往在中南美洲以鴨子划水方式默默佈局，今年起卻敲鑼打鼓般地轉趨高調。最受矚目就是今年一月中國外交部長王毅參加「拉美和加勒比海國家共同體─中國論壇」（CELAC-China Forum）部長級會議，大力宣傳「一帶一路」，中國國家主席習近平還以書面致詞，呼籲中南美洲各國加入，開創跨越太平洋的合作之路。

習近平政權推出「一帶一路」原本是以西進為主，現在大張旗鼓直搗美國後院。專家指出，中國去年與巴拿馬建交等於拿下中美洲海運要衝，再加上美國總統川普的保護主義對中南美洲鄰邦的注意力降低，讓中國有機可乘。