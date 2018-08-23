國際媒體：中國企圖孤立 台灣以小搏大

2018-08-23

〔編譯管淑平／綜合報導〕薩爾瓦多與台灣斷交，受到國際媒體關注。紐約時報指出，中國撒錢利誘，侵蝕加勒比海和拉丁美洲這塊向來是台灣的重要支持群，令台灣外交再次受挫。法新社說，這是中國多管齊下試圖孤立台灣的最新一擊；蔡英文不向中國壓力低頭，但中國的全球影響力日增，使台灣這場為邦交和身分認同的奮鬥，有如聖經中「大衛與歌利亞」故事，以小搏大。

紐時指出，薩國斷交與此前航空公司和企業被迫更改台灣名稱，都是中國力圖抹滅任何國家或企業承認台灣主權的行動；中國透過「一帶一路」在中南美洲建立關係，但「一帶一路」愈來愈被視為造成窮國背負難以負擔的債務。

法新社指出，蔡英文二○一六年上台後，已有五個邦交國轉向，這些國家的國際影響力或許不大，但對於台灣來說，友邦一個個被侵蝕的重要性不低。

恐激發台獨勢力

英國諾丁漢大學中國政策學院主任蘇利文說，「我相信北京的盤算是，如果中華民國完全不被任何國家承認，會更容易消滅台北政府的合法性，使喪氣的台灣人及國際社會準備接受統一」。不過，此舉或許適得其反，會激發台獨支持者力促台灣改名台灣共和國。此外，他相信台灣身為主要貿易經濟體，與美、日、歐盟等的非正式關係，終究會比正式邦交關係來得重要。