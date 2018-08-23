台薩斷交 美：檢視美薩關係

2018-08-23

國務院籲中國節制 勿採取危害台灣的脅迫手段

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣和薩爾瓦多斷交，美國國務院針對薩爾瓦多的決定深表遺憾（deeply disappointed），並表示正在檢視與薩國的關係；國務院也強調中國片面改變現狀，呼籲中國節制，不能採取危害台灣的脅迫手段。美國參議院外委會亞太小組主席賈德納等人則提出修正案，希望限制對薩爾瓦多的援助。

參議員提案 限縮對薩爾瓦多援助

美國國務院發言人廿一日以背景說明方式，透過郵件回應，美國注意到台薩斷交，美國認同每個國家決定外交關係的主權，但對這項決定深表遺憾。國務院並罕見地嚴厲表示，在薩爾瓦多做出這項決定後，美方正在審視與薩國的關係。

這名不具名的發言人指出，中國片面改變現狀的做法，有害、也無助於區域穩定，反而破壞數十年來促進和平、穩定與發展的框架。他接著表示，美方敦促中國放棄對台灣人民安全、社會或經濟制度的脅迫。該發言人也引述「台灣關係法」第二條部分內容說，任何企圖以非和平方式來決定台灣前途，包括使用經濟抵制及禁運手段在內的舉動，美國都嚴重關切。

發言人也重申，台灣是個成功的民主故事，是值得信賴的夥伴，也是世界的一股良善力量。在台灣持續努力因應全球挑戰做出巨大貢獻，以及對抗在國際舞台適當參與受限之際，美國會持續支持台灣。值得注意的是，美國國務院廿一日說明中並未提到「一中政策」。

多名美國聯邦參眾議員也力挺台灣。美參議院外交委員會亞太小組主席賈德納與參議員魯比歐等人，針對「二○一九財政年度國防部撥款法案」提出修正案，限制美國對薩爾瓦多的援助，以向台灣傳達「美國運用各項工具支持台灣國際地位」的訊息，並對中國的霸凌行為採取行動。

盧比歐表示，薩爾瓦多選擇與民主台灣斷交，擁抱共產中國，是「嚴重的錯誤」，且損及與美國關係，薩國終會發現這項決定過於短視，因中國的「債務陷阱」與在全球的經濟剝削，將令薩國付出高昂代價。

參議員柯頓聲明指出，驕傲有自信、渴望擁有大國地位的國家，不會執著於小鄰居的外交關係。眾議員狄亞士巴拉特推文說，中國孤立台灣的強制性戰略導致薩爾瓦多與台北斷交，「我們必須對抗中國霸凌，支持民主盟友」。眾議員席瑞斯也直指，中國持續的經濟侵略正在摧毀各國民主價值。

中國外交部發言人陸慷昨天表示，美國早在三十九年前就已同中國建交，中國敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，「正確看待中薩建交，慎重妥善處理涉台問題，不得向台獨勢力發出任何錯誤信號，以免損害中美合作和台海和平穩定。」