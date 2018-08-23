救難艦高齡逾70 明年起國造汰換

2018-08-23

〔記者涂鉅旻／台北報導〕行政院院會上週核賦國防部明年度預算為三千四百六十億元，並大幅增列「軍事投資」預算，用於「國防自主」政策與軍備採購。除微型飛彈突擊艇國造、M1A2戰車外購案，國防部明年也將啟動「新型救難艦」籌建案，採國艦國造方式，分批汰換六艘服役逾七十年的「大字號」救難艦艇。

國防部前年公佈包括「新型救難艦」的十二項造艦計畫，但礙於預算規模，國軍近年陸續辦理新型潛艦、沱江艦後續量產型、兩棲船塢運輸艦、新一代飛彈巡防艦及快速佈雷艇的造艦計畫，屬輔助艦艇的「新型救難艦」遲遲無法建案。