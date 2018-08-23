募兵問題多 監院立院輪番示警

2018-08-23

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍欲強化志願役官兵招募的質與量，但監察院、立法院曾多次對「募兵制」財源、人員素質提出質疑。監察院今年初公佈的調查報告直言，由於官兵招募門檻降低，國軍總體戰力似未因志願役人力比重增加而提升，也未能判斷是否募兵制優於徵兵制，另對於人事成本逐漸高昂，也可能對軍事投資預算造成排擠。

為充實國軍官兵數量與編現，軍方近年推出多項加給，並開放多元招募管道，盼吸引更多青年加入軍旅行列。不過，監察院報告對於國軍部分招募管道降低門檻提出疑慮，指專業軍士官班皆減少測驗科目，另開放「士官轉軍官」等措施，恐衍生部隊管理與人員素質問題，進而影響整體戰力，盼國軍不宜急於填補缺額「衡量而不重質」。

招募門檻降低 人員素質引疑慮

監院報告指出，行政院於二○一五年起，核定志願役勤務加給，去年也發放士官長勤務加給、尉級軍官志願役加給及留營慰助金等，但如我國要推動募兵制，政府須有充足財力支應，反觀募兵制實施後，人員維持費持續攀升，對於軍事投資已顯有排擠效應。

立法院預算中心七月提出研析報告指出，國防部二○一一年起推動「募兵制」，原冀望二○一四年底達到「全志願役常備部隊」目標，但截至去年底，志願役官兵總數僅十四萬六千七百八十五人。為增加募兵誘因，國軍不斷向行政院報准提高各項待遇，但隨著志願役人數漸增，國軍人事費需求易增難減，為避免國軍龐大人事費對中央歲出預算資源產生排擠，盼政院對後續募兵制所需人事費尋找財源因應。

行政院核賦明年度國防部三千四百六十億餘元預算，人員維持費約一千五百六十五億餘元，佔國防預算比例雖較前一年度些微下降，但佔比仍逾四成五，明年度軍事投資預算達九五一億餘元，雖較今年大幅增加，但仍未達整體國防預算的三成。