全募兵燒錢 美憂我國防預算更吃緊

2018-08-23

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍今年正式轉型為「全募兵制」，兵制改變使得人事成本居高不下，美國國防部上週公佈的「二○一八年中國軍力報告」，質疑台灣推動全募兵制比預期昂貴，可能使有限的國防預算更吃緊，需自防禦、訓練等預算中挪用支應。事實上，檢視近年國防預算，國軍近四年人事經費皆高於一千四百億元，今、明年更突破一千五百億元大關，幾乎吃掉近半國防預算，對軍事投資預算產生排擠效應。

美對我推募兵制 已多次提出質疑

美國國防部「二○一八年中國軍力報告」對於台灣募兵制質疑的論點，主要針對我國軍官兵數隨著軍事現代化，將逐漸下降至十七．五萬人左右，官兵數減少可節約之成本，能用於改善官兵薪資、福利、居住等，但這筆錢並不足以在新制度推動下，支應逐漸增長的官兵招募、留營等費用。而這些過渡時期的意外花費，使我國須自國防採購計畫、近期訓練費用與準備金挪用動支。

這份報告所言「官兵數逐漸下降至十七．五萬人」，和國軍廿一．五萬人總員額、短期內不裁編總兵力的現況有出入。不過，美方對於我國推動募兵制，已多次提出質疑態度。美國「二○一三年中國軍力報告」已提出和今年度報告類似論述，指我國推動募兵制，如藉由兵力裁減騰出資源，並挪用自製、外購軍備費用，省下的經費也不足以因應募兵高額成本。

美國在台協會主席莫健去年會晤立法院外交及國防委員會立委時，也曾建議包括南韓、以色列等國仍維持徵兵制，假如台灣要採募兵制政策，須做好相關準備，並展現自我防衛決心。

值得注意的是，從國防部近年預算資料可見，國軍「人員維持費」自二○一四年至明年，皆在一千四百億元以上，今年法定預算、明年行政院所核賦預算更超過一千五百億元，且佔比皆在四十五％以上，顯見募兵制推動後，加上政府為吸引民眾從軍、鼓勵現役官兵留營頻發加給，導致人事成本居高不下。

對此，軍方官員表示，我國推動募兵制的政策不會改變，且志願役官兵可培養較高專長，同時也具長留久用、戰力強的優點，包括財源管控、人員素質等則將持續精進，而明年度人員維持費比重，也將比今年微幅下降。

國防部書面回應立法院外交及國防委員會時也表示，國軍二○一五年起，依照支薪、招募、留營與離退人數變動，逐年滾動檢討編列預算，每年人員維持費法定預算執行率皆逾九十九％以上，顯見編列合理。