桃機工程坍塌 3人活埋亡

2018-08-22

未作擋土支撐 挖個洞就下去

〔記者姚介修、鄭淑婷、許倬勛、陳宜加、陳昀、李雅雯／綜合報導〕桃園機場進行串連南、北停機坪的ＷＣ滑行道遷建及雙線化工程，昨下午四時四十分，進行機場航站北路工區自來水及消防管線主幹遷移改接水管作業，五名工人在深度約四米的工地施工，工地邊坡無防護措施，兩側土石突然坍塌，三名工人遭土石活埋，四十歲黃泉貴、五十四歲陳尚元、五十七歲朱寶泰等三人被救出後均無生命跡象，送醫急救仍不治。

勞動部職業安全衛生署派員勘查，發現現場開挖約深四米、長十五米、寬五米，初步判斷現場未按圖施作擋土支撐致土石崩塌釀禍，由於現場沒有任何防護措施，監督人員有如虛設，形同「挖個洞就讓人下去了」。

沒做好防止職災 最高罰30萬

職安法規定，作業現場釀勞工死亡牽涉刑事責任，將由檢調了解後移送，另針對未妥善做好準備以防止職災發生部分，最高可開罰三十萬元。

桃機公司表示，事故工程為台灣世曦公司設計監造的「桃園機場ＷＣ滑行道遷建及雙線化工程」，施工廠商泛亞工程的下游廠商天江公司五名工人，於機場航站北路工區進行自來水與消防管線主幹改接作業。

現場人員指出，五名工人完成新舊管路銜接作業，正在整理工具準備下班，工地開挖區側邊突然坍塌，有三人被活埋，另兩人一個受到驚嚇、另一個挫傷自行爬出。施工人員表示，可能是前幾天大雨，導致邊坡土石鬆軟，加上土石中有大量鵝卵石，土石撐不住，致開挖區域旁的邊坡坍塌。

泛亞14次勞檢6次被裁罰

警方昨報請桃園檢方相驗，釐清三名工人的死因與相關工安責任。桃市府勞動檢查處表示，三名工人受僱於天江，天江從未接受過勞動檢查，而泛亞光是這次的滑行道遷建工程，從二○一六年迄今，接受職安署十四次勞檢就有六次裁罰紀錄。