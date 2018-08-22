不畏機師罷工 華航長榮有談判破局準備

2018-08-22

關鍵談判今天登場

〔記者／台北報導〕國內航空界首度爆發華航與長榮兩家龍頭航空公司機師串連罷工，關鍵談判將在今天登場，針對機師工會稍早強調「不讓步就逕行罷工」，對兩航空公司全面施壓，消息人士指出，為降低可能的衝擊，兩航早從七月起已經鴨子划水，為破局做好準備，目標是「確保旅客權益」，將全力以顧及社會觀瞻為由勸回機師，讓罷工落幕。

長榮備好新班表待命

可靠消息來源表示，華航與長榮在機師工會投票期間，公關發言系統刻意全面封口，不發表任何意見，但為顧及旅客權益，兩航空公司各自都做妥應變計畫，長榮部分，由於參加機師工會比例較少，外籍機師較多，已通令機師待命，估計可在工會宣布罷工幾小時內，排出新班表並公布在網站，達到「侷限罷工範圍，降低營運衝擊」目標。

華航以濕租客機應變

至於華航方面，據透露，該公司兩週前已與超過八家境外航空公司達成合作默契，以濕租客機（使用外航機師及組員）、加大班機、加開班機的方式，維持兩岸及港澳航班，全力達成區域線載客任務；長程航線則將視狀況權宜調整，甚至內部會議上，多名幹部力主「就把罷工當作颱風應變」。

地勤與外站部分，兩航空公司已各自召集應變會議傳達指令，若工會一旦宣布逕行罷工，兩家航空公司將立即宣布應變措施，告知旅客如何轉搭班機，甚至連應變網站都已經測試妥當，一旦罷工立即上線救援。

兩航與工會協商均逾半年以上，工會對華航提二十八項及長榮十六項要求，訴求「改善過勞、保障飛安」，但其中除有爭取工時調降、三十天有薪病假、縮短服務年限等待遇提升，甚至有放寬酒測標準、工會享否決權等訴求，觸及飛航安全標準及公司治理底線，導致勞資協商一直難達共識，社會也出現異議聲浪。

知情人士說明，不管再怎麼準備，罷工一定會衝擊到營運，但經事先縝密的應變，應可將衝擊降到最低，兩航空公司並不是不願意跟工會談判，而是沒籌碼的談判無異於投降，罷工是大家最不願看到的結果，但航空公司的商譽無價，更要對上萬旅客負責，「罷工者可以無限上綱不顧形象，但航空業生存就靠信守服務承諾」。

長榮昨表示，目前首要希望能和機師工會持續溝通，理性協商。華航也強調，不放棄理性談判的任何機會，期能順利解決問題。

民航局表示，航空公司考量人力需求或航班調度，是可用濕租方式解決問題，過去有國籍業者間濕租；若向外航承租，也須獲對方民航主管機關同意。對於兩航勞資爭議，重申政府會全力協助，期待雙方理性協商。