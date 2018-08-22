與薩建交 中稱政治決斷

2018-08-22

〔記者鍾麗華／綜合報導〕中國國務委員兼外交部長王毅，昨在北京與薩爾瓦多外長卡斯塔尼達會談，並簽署建交聯合公報。王毅表示，薩爾瓦多承認並承諾恪守一個中國原則，不設任何前提地同中國建交；對於中方來說，在拉美和加勒比地區又多了一位新朋友，在推進「一帶一路」建設和構建人類命運共同體的事業中又多了一個新夥伴。

中國官媒「新華社」報導，王毅說，世界上已有一七八個國家同中國建立外交關係，再次充分證明，堅持一個中國原則是符合國際大義、順應時代潮流的正確選擇，是人心所向，是大勢所趨。

卡斯塔尼達表示，薩國承認一中原則，台灣是中國不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府。薩國斷絕與台灣的「外交關係」，將不再與台灣發生任何形式的官方關係，不進行任何官方往來。

對於中國是否以金錢誘使薩爾瓦多建交，中國外交部發言人陸慷在例行記者會上宣稱，薩爾瓦多政府決定與台灣斷交，是出於「一個中國」原則，是「政治決斷」，「沒有任何經濟前提」，中方對此表示高度讚賞，也希望台灣某些人看清世界大勢，不要把任何問題僅僅理解為錢的問題。

中國國台辦發言人馬曉光表示，中薩建交是薩國根據自己國家和人民的利益做出的正確決定，堅持一中原則是國際社會普遍共識。