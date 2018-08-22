中國進逼 蔡：情勢迫切不容姑息

台薩斷交是文攻武嚇的一環 超過台灣主要政黨底線
〔記者蘇永耀、呂伊萱、鍾麗華、李欣芳／台北報導〕蔡英文總統出訪返國隔天，薩爾瓦多即與台灣斷交，蔡總統昨在總統府召開記者會，抨擊中國正加深對台灣的壓力，凸顯對區域的影響力，兩岸關係不再是兩岸之間的問題，更已是區域問題；情勢的迫切，已經不容許我們有任何一點姑息！
總統在副總統陳建仁、行政院長賴清德、總統府秘書長陳菊、國安會秘書長李大維、外交部長吳釗燮及陸委會主委陳明通等人陪同下舉行記者會。
對於薩爾瓦多的轉向，總統說，我們竭盡所能做了很多外交的努力，也和國際盟友一起努力，希望能夠避免讓薩國成為兩岸外交戰的戰場。很遺憾的是，中國政府並沒有任何退讓的意思。
中國破壞國際市場秩序 造成全球不穩定
總統說，斷交是中國一連串文攻武嚇的一環，包括軍機繞台、要求國際航空公司改名，以及取消台中市東亞青運舉辦資格，還有最近的85度Ｃ事件，中國的打壓從來沒有改變過，而且無孔不入。
總統表示，現在的中國，不只是兩岸和平的威脅，中國在世界各地所做的，無論是干涉各國內部事務，破壞國際市場秩序，已造成全球局勢高度的不穩定。
總統指出，中國對亞洲地區的企圖心，尤其是去挑戰、甚至於取代傳統力量主導的國際秩序，再加上日趨複雜的貿易衝突，中國正以加深對台灣的壓力，凸顯它在區域當中的影響力和實力，對於台灣主權進逼的力道，已經非往昔可比。總統強調，今天中國的要求以及所作所為，都已經超過台灣各主要政黨的底線。此時此刻，不是我們相互比較兩岸政策的時候，而是要團結一致，合力守住主權的共同底線。
總統稍後接見日本自由民主黨青年局局長鈴木馨祐眾議員一行時也表示，中國的打壓，只會讓區域內重視自由、民主的國家更加緊密。
在蔡總統出訪結束之際發生斷交，外交部長吳釗燮昨天上午在外交部記者會上直言，「針對性很強」。吳也宣布與薩爾瓦多中止雙邊關係，全面停止雙邊合作及援助計畫，撤離我駐薩大使館及技術團。
吳釗燮：薩國執政黨 要我挹注選舉經費
吳釗燮說，薩國自去年以來，不斷向我方需索大量資金，內容包括東部聯合港開發案，而我政府派遣專業工程團隊評估後，認為可能導致我國和薩國政府陷入高度債務風險，並未同意。另外，由於薩爾瓦多明年二月將選出新政府，薩國執政黨民調大幅落後，希望我方挹注其選舉經費，此做法嚴重違背我國民主原則，我方自然不同意。
吳釗燮說，只要能協助增加兩國福祉的計畫，我國都願意考慮，但與中國進行金錢競逐、甚至違法政治獻金，都是「不負責任的做法」，我政府不願意、也不可能進行。