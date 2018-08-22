麥格理︰中國致命傷 非貿易戰是房市

2018-08-22

〔編譯盧永山／綜合報導〕麥格理證券大中華區首席經濟學家胡偉俊表示，未來十二個月，中國經濟最大風險不是美中貿易戰，而是過熱的房市；他特別關注中國三、四線城市的房地產市場，是否會出現近期大幅上漲後，價格大跌或房屋開工數大降等情況。

上海財富管理業者諾亞控股指出，房地產投資占中國家庭資產約三分之二，也在地方政府收入、銀行貸款和企業投資中扮演重要角色，若中國房地產市場價格崩跌，將對中國整體經濟成長造成致命影響。

目前中國房地產市場呈現過熱情況。上海同策房產諮詢公司表示，在二○一六年一月至今年五月，中國六十大的三、四線城市新建私人住宅平均售價上漲二十八．一％；中國國家統計局資料也顯示，中國房價已上漲超過三年，是二○○八年來最長漲勢。

繼上海等城市之後，上週南京市政府也宣布禁止企業購買住宅，以打擊企業投機炒作。仲量聯行（JLL）中國研究部總監周志鋒表示，此舉有助於控制風險，中國政府不可能很快就放寬打房政策，因此平均房價還會下跌。

目前還不清楚中國房市一旦低迷，是否會對整體成長產生影響。根據中歐國際工商學院（CEIBS）報告，中國民眾仍預期房價會上漲，因中國政府為避免成長放緩，不斷在緊縮及寬鬆政策之間轉換。

分析師普遍預測，中國政府將在基礎建設等其他經濟部門祭出刺激措施，來平衡打房後的負面衝擊。