德智庫︰中貿易順差 今年跌出3名外

2018-08-22

〔編譯羅綺／綜合報導〕德國智庫衣佛研究所（Ifo Institute）預測，與美國大打貿易戰的中國，今年將跌出貿易順差前三名；而德國外貿盈餘達二九九○億美元，將連續三年蟬聯全球貿易順差第一名。

該研究所專家格裡默（Christian Grimme）表示，位居第二的是貿易順差兩千億美元的日本，荷蘭排名第三、約一千一百億美元；而美國再度成為貿易逆差最大的國家，金額近四千兩百億美元。

中國是出口大國，卻掉出全球貿易順差前三名，主因是今年上半年中國商品交易順差明顯降低；格裡默指出，中國進口強勢成長、但出口弱化，「尤其對美國和歐洲的出口減少」。

根據路透報導，去年全球貿易順差排名依序是德國的二八七○億美元、日本的二○三○億美元及中國的一三五○億美元。

在全球貿易摩擦升溫之際，衣佛研究所預測數字變得敏感，因德國不斷擴大的貿易順差，恐再度成為川普和多邊經濟組織攻擊的把柄；美國總統川普曾指控，德國以美國經濟為代價，獲取鉅額貿易順差，因而要脅對歐洲進口汽車加徵高額關稅。

國際貨幣基金（ＩＭＦ）認為，德國政府可採取更多刺激內需措施，吸引更多進口，減少貿易順差，同時可能幫助他國增加出口，例如美國；歐盟執委會表示，一個國家外貿順差若超過國內生產總值的六％，就可能危及穩定，因相對就有赤字國家不得不舉債。