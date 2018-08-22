川普再批中 貶值降關稅戰衝擊

2018-08-22

認為中國絕對在操縱匯率 歐盟也被點名

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國總統川普週一接受路透專訪，點名中國和歐盟操縱匯率，「我認為中國絕對在操縱匯率」，北京想藉此緩衝華府對中國進口商品課徵關稅的衝擊；川普也抱怨聯準會（Fed）在他欽點的主席鮑爾掌舵下升息，「我並不高興」，直言Fed應做更多來協助提振經濟。

在美中貿易爭端升級、美歐進行停徵關稅談判新協議之際，川普表示，「我認為中國絕對在操縱匯率，歐元也被操縱」，並稱中國透過操縱人民幣匯率，減輕美國對中國進口產品課徵關稅的衝擊，「他們正在做的就是彌補現在支付給美國財政部數億美元、某些情況下是數十億美元的影響；且他們的（利率）政策寬鬆、我沒有。但我還是會贏。」

川普過去多次抨擊中國操縱人民幣匯率，但尚未動用把中國列為「匯率操縱國」的撒手鐧；分析師認為，中國在十月份美國外匯政策新報告中，上榜的機率大增，華府可藉此增加談判籌碼、要求北京做更多妥協。

離岸人民幣上週貶破六．九兌一美元，但美中重啟談判後，激勵人民幣匯價反彈；川普專訪刊出後，週二美元對主要貨幣貶勢擴大，離岸人民幣在亞洲早盤微升○．一％、至六．八三○一，歐元升值○．三％。人民幣兌美元今年大貶五．四％，已吃掉去年大部分升幅。

川普也不顧美國總統數十年來很少批評Fed的慣例，稱一旦Fed繼續升息，他未來會不吝於批評。川普在路透專訪中說，Fed利率政策應更寬鬆，其他國家在艱困貿易談判時，都獲益於央行措施，美國卻未獲Fed支援，「我們正強力和其他國家協商，我們將會贏，但這段期間我應獲得Fed一些協助才對；其他國家都趨向寬鬆」。

Fed今年已升息兩次，外界預期下月將再升息。

抱怨Fed主席上任 很快就升息

據透露，川普上週五在共和黨募款活動時就質疑，美國經濟表現這麼好，為何Fed要升息？他還稱當初挑選Fed主席時，預期鮑爾是廉價資金的主席，不料上任後卻很快開始升息。Fed在川普去年入主白宮後升息五次，其中兩次由鮑爾主導。