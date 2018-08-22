美中貿易戰何時了 川普︰沒有時間表

2018-08-22

新回合貿易談判 不預期有多大進展

習近平亟欲結束貿易戰 被潑冷水

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美中新一回合貿易談判週三、週四將於華府登場。但美國總統川普接受路透專訪時直言，他不預期本週兩國中階官員談判會有多大進展；且對於結束和中國間的貿易爭端「沒有時間表」，一如北京，「我有長遠思考」。各界解讀，川普這番說法明顯是潑了近來亟欲結束貿易戰的中國領導人習近平一桶冷水。

美國貿易代表署（USTR）已宣示對中國一六○億美元產品的第二波關稅，將在週四美東時間零時一分「如期生效」，中國政府先前已揚言將等值報復。USTR另外擬對中國二千億美元產品課徵關稅已箭在弦上，為期六天的公聽會程序週一起舉行，約三六○位商界代表參與。

川普受訪表示，解決與中國的貿易爭端將需要時間，「因為中國太久以來獲得太多，他們被寵壞了」；並稱和中國打交道的那些人都不知道北京做了什麼，才讓美國進入當前處境。

川普政府同意新一輪貿易會談，並推進對中國產品課稅計劃，擺明是「胡蘿蔔加大棍」齊下。知情人士指出，美國財政部主張談判為主，和USTR主張關稅為主的路線不同，兩派都得到川普許可；「川普是生意人」，除非中國拿出具體方案，否則他會鼓勵兩派官員持續採取行動。

據透露，川普上週五在共和黨於紐約長島募款活動中，仍對中國採取懷疑和強硬態度，主要訊息是：「他們最好當心點，因為我們不會善罷甘休」。

美國擬對約六千項、價值二千億美元中國進口產品加徵最高恐達廿五％關稅，且首次將家具、電腦零組件、皮箱等消費品納入課稅範圍，一些美企在公聽會表達尋找替代供應商有困難，也有一些美企支持課徵關稅，有助於遏止中國的不公平貿易。

美國財政部次長馬爾帕斯團隊週三起將和中國商務部副部長王受文為首的代表團磋商；兩國官員說，若一切順利 ，希望於川普與習近平十一月在ＡＰＥＣ（亞太經合會）、G20（廿國集團）等多邊峰會場合會面前，能夠找到化解這場貿易紛爭的方法。