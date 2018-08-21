數據轉移雲端 日政府阻中企投標

2018-08-21

〔編譯盧永山／綜合報導〕「日本經濟新聞」二十日報導，日本政府將參考美國等國家，對中央部會採購雲端服務（Cloud Service）的招標程序，制定嚴格的認證制度，唯有在資安和保密層面通過認證，不存在資訊外洩風險的國內外雲端服務供應商，才有資格參與投標。報導認為，由於近年來中國網路公司屢遭質疑，將從用戶蒐集的龐大數據，在用戶不知情下轉交中國政府運用，故此舉似乎旨在防堵中國。

日本政府擬將其核心系統的資料數據陸續轉移至雲端平台，藉由在雲端集中處理與管理數據，提高行政效率。為避免這些重要數據外洩至其他國家，日本政府今年秋天將推出一項認證制度，只有具備高安全標準和獨立性的資訊科技公司，才能競標日本政府的採購案。

在今年秋季前，日本內閣府、經濟產業省及總務省將先確立資安對策的綱要，再制定二○一九年春季中央部會採購雲端服務時的認證制度，一九年度起試行，二○年正式實施。新的認證標準可能借用「國際標準組織」（ISO）標準，確認參與競標的雲端服務供應商是否有與他國合作，以判斷是否存在洩漏資訊的風險。

日本政府目前的資訊管理等作業均在國內完成，但未來在轉換為雲端服務後，行政機構保有的重要數據可能儲存在外國民營企業的海外數據中心。如此一來，恐有這些企業在當地政府要求與命令下，將數據資料外洩的風險。日本政府今後在採購雲端服務時，一旦研判有這類風險，將不會對有意參與投標的企業提供認證。

澳洲政府二○一二年計畫鋪設高速網路時，就曾以資安疑慮為由，禁止中國電信大廠「華為」投標。美國政府採購雲端服務時，也只有通過其嚴格認證制度的企業才准許投標，等於將中國等國有企業排除在外。一八年春季，日本年金機構的數據處理業務轉包給中國企業的問題被披露，加深日本政府對官方和民間重要資訊管理不夠嚴格的危機感。