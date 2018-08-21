美期中選舉國安升級 防中俄攻擊

2018-08-21

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕世界各國重要選舉近來頻傳遭國際駭客干擾和干預等情事。美國國家安全顧問波頓十九日接受美國廣播公司新聞網（ABC News）專訪時指出，美方擔心俄羅斯、中國、伊朗和北韓等試圖干預十一月的期中選舉，已著手採取國安防禦措施。

此前，美國總統川普聲稱，干預二○一六年美國總統大選的幕後黑手，除俄國外「也可能是其他人」。川普十八日又透過「推特」表示，「所有將注意力放在俄羅斯身上的笨蛋們，也應該看向另一邊的中國。」

波頓在以色列耶路撒冷的大衛王酒店接受專訪，被問及是否曾看過中國干預美國選舉的任何證據時，波頓表示，「我不會告訴你我看過什麼，或者沒看過什麼，但我能夠告訴你，對於二○一八年的選舉，這四個國家（俄羅斯、中國、伊朗、北韓）是我們最關注的。」

波頓強調，「我可以肯定地說，中國的干預、伊朗的干預、北韓的干預，這些都足以構成國安疑慮，而我們正在採取措施，試圖阻止這些事…全部就這四個國家，真的。」波頓還指出，懷有敵意的國際駭客不只有「期中選舉」一個攻擊目標，美國政府和私人企業等「所有脆弱的體系」也都是目標。

波頓說，美國想要的不是網路戰爭，而是網路和平，「要做到這一點，我認為必須建立嚇阻結構，如此一來，對我們（美國）發動網攻的敵人或打算這麼做的人，才會知道若無法節制自己的行為，將會付出更高昂的代價」。