美期中選舉國安升級 防中俄攻擊

2018-08-21

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕世界各國重要選舉近來頻傳遭國際駭客干擾和干預等情事。美國國家安全顧問波頓十九日接受美國廣播公司新聞網（ABC News）專訪時指出，美方擔心俄羅斯、中國、伊朗和北韓等試圖干預十一月的期中選舉，已著手採取國安防禦措施。

此前，美國總統川普聲稱，干預二○一六年美國總統大選的幕後黑手，除俄國外「也可能是其他人」。川普十八日又透過「推特」表示，「所有將注意力放在俄羅斯身上的笨蛋們，也應該看向另一邊的中國。」

波頓在以色列耶路撒冷的大衛王酒店接受專訪，被問及是否曾看過中國干預美國選舉的任何證據時，波頓表示，「我不會告訴你我看過什麼，或者沒看過什麼，但我能夠告訴你，對於二○一八年的選舉，這四個國家（俄羅斯、中國、伊朗、北韓）是我們最關注的。」

波頓強調，「我可以肯定地說，中國的干預、伊朗的干預、北韓的干預，這些都足以構成國安疑慮，而我們正在採取措施，試圖阻止這些事…全部就這四個國家，真的。」波頓還指出，懷有敵意的國際駭客不只有「期中選舉」一個攻擊目標，美國政府和私人企業等「所有脆弱的體系」也都是目標。

波頓說，美國想要的不是網路戰爭，而是網路和平，「要做到這一點，我認為必須建立嚇阻結構，如此一來，對我們（美國）發動網攻的敵人或打算這麼做的人，才會知道若無法節制自己的行為，將會付出更高昂的代價」。

  • 美國國家安全顧問波頓二十日在耶路撒冷的以色列總理辦公室召開記者會。（法新社）

    美國國家安全顧問波頓二十日在耶路撒冷的以色列總理辦公室召開記者會。（法新社）

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