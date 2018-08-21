中旅遊禁令發酵 帛琉挺台有變數

2018-08-21

〔編譯魏國金／路透帛琉柯羅十九日電〕中國去年十一月以非邦交國為由，禁止觀光團前往我國在西太平洋的邦交國帛琉旅遊，導致帛琉觀光業遭受重創，加上中國在美國對帛琉及周邊島國的金援到期前，努力深化對當地的影響力，均使帛琉的未來動向恐出現變數。曾任駐台大使的帛琉觀光局長亨瑞（Jackson M. Henry）指出，「他們（中國客戶）展望下屆政府能提升與中國的關係」。

在中國祭出旅遊禁令前，中國觀光客約佔帛琉觀光客總數的一半。官方數據顯示，二○一七年的十二萬兩千名觀光客中，中客達五萬五千人，台灣客則約九千人。中國投資人也在帛琉大肆採購、興建旅館、經營企業與房地產；禁令頒布後，帛琉的觀光客陡降，飯店空蕩、觀光船閒置、旅行社關門。飯店業者巴拉貝說，「人們持續談論中國將觀光業武器化」。

自由聯合協定將到期 美退中進？

帛琉總統雷蒙傑索（Tommy Remengesau Jr.）表示，自該禁令實施以來，帛中雙方尚未溝通，「中國要我們及台灣的邦交國轉向他們，這不是秘密。」他說，帛琉歡迎中國投資與觀光客，但政府原則與民主理念和台灣更接近。帛琉因應中國抽身，已聚焦消費力較高旅客，「人數不代表收益的事實，讓我們更堅決追求重質不重量的政策。」

此外，帛琉前官員也指出，美國與密克羅尼西亞聯邦、馬紹爾群島及帛琉簽訂的自由聯合協定，將於二○二三年、二四年到期，美國尚未有任何延長該協定的計畫，但中國已試圖加強在該區的影響力。按照協定，美國平均一年金援這三國兩億美元，並提供軍事防衛。官員說，北京希望將「一帶一路」延伸到帛琉，一旦協議到期，可提供重要投資來源。

雷蒙傑索說，帛琉尚未與中國針對該協定結束後的金援正式展開會談，但政府內部已論及該議題。帛琉前總統陶瑞賓則表示，「我喜歡台灣，但現在連台灣人也需要中國，台商需要中國，他們不在乎政治後果」。帛琉每年從台灣獲得一千萬美元，以及教育與醫學獎學金。

美中經濟與安全審查委員會六月的報告指出，去年中國對「太平洋島國論壇」成員國的貨貿總額達八十二億美元，美國僅十六億美元，中國提供太平洋島國的優惠貸款也遽增。