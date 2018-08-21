駭柬大選練兵 中擬亂我年底選舉

2018-08-21

〔編譯茅毅／綜合報導〕「日本經濟新聞」披露，中國企圖模仿俄羅斯，透過網路攻擊操弄鄰國政局；中國網路間諜在利用柬埔寨七月二十九日國會大選做為測試其網路攻擊能力的練兵場後，恐鎖定預定十一月舉行的台灣地方選舉。其手段往往是以非法取得的機密敏感情報為主，透過網路（尤其是社群媒體）釋放假消息，操作政治風向，影響選民心理，透過分化當地輿論、攻訐敵對勢力等方式影響選情。

蔡政府遭襲 每月偵測到數千次

彭博此前曾報導，根據美國資安公司「火眼」（FireEye）報告，中國網路間諜團體「TEMP.Periscope」疑似鎖定柬國政府機構、在野黨人士、外交官和媒體蒐集情報，意圖顯然是讓親北京的柬國總理韓森家族繼續掌權。而自蔡英文總統二○一六年就任以來，台灣政府機構每個月都偵測到數千次網攻。

當中國的利益在敏感時刻遭到威脅時，便亟於以網路工具攫取對其有用的情資，例如二○一五年台灣總統大選與立委選戰期間，中國網路間諜就曾鎖定台灣在野黨。今年稍早，中國駭客也企圖從日本國防企業取得政府針對北韓問題的對策，最近的案例則是柬國大選。

據報導，中國強化網攻技術的目的，可能是便於干預鄰國政治；柬國大選恐怕只是預演，未來將持續擴大到以亞洲國家為主的情報操作及選舉工作。社群媒體在東南亞國家也很普及，有利遂行情報工作。二○一九年的印尼總統大選、菲律賓期中選舉，都可能遭網攻鎖定。

美國德州大學教授切斯尼（Robert Chesney）表示，在「數據經濟」下，以數位技術操縱輿情的案例愈來愈多，民主備受威脅，利用言論自由的有心人士反過來攻擊民主政治制度。

據報導，中國將網軍據點設在海南省，已被捕的柬國在野黨「救國黨」（CNRP）黨魁根索卡（Kem Sokha），女兒蒙娜薇西亞（Monovithya）六月間曾接獲一封網路釣魚電子郵件，其後確認發出該電郵的伺服器位於海南島。

「火眼」調查人員指出，從技術和硬體等層面研判，該電郵無疑與中國有關。由於設在海南的伺服器被發現頻頻進入柬國相關單位，調查人員推斷，中國很可能以柬國進行操兵，提升其網攻技巧。北京的終極目標恐是仿效俄國，在背後透過網路干預鄰國政情。

美資安報告：中清大淪駭客基地

美國資安公司「未來紀錄」（Recorded Future）報告顯示，一個來自有「中國MIT（美國麻省理工學院）」之稱且持有「紫光集團」等多家中國高科技企業股份的北京清華大學校園網路IP（網際網路協定位址），鎖定美國阿拉斯加州政府和企業，以及流亡印度的藏人社群網站，企圖滲透資安漏洞，顯示北京清大疑似已成為另一個中國駭客基地。