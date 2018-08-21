2018-08-21

特派記者蘇永耀／特稿

蔡英文總統第五度出訪「同慶之旅」結束行程，返抵國門。與前幾次最大不同，在於過境美國的期間，不僅活動公開，媒體也終於可以正常採訪，「過境等於準訪問」，體現台美關係的正向發展。

雖說美國對於台灣領導人過境安排，是基於舒適、安全、便利、尊嚴等八字原則，但過去的情況可以差異很大。

例如陳水扁剛任總統前幾年，也是漸入佳境，從第一次過境美國多數行程只能在下榻的旅館度過，到之後可以去看球賽及風光在紐約過境等；但當台美關係轉向後，阿扁甚至連要過境美國本土都不可得。

到了馬英九時代，在兩岸關係高於外交關係的前提下，低調過境美國成常態，媒體不能接近採訪，更可笑的是要離開美國到境外才能發稿，新聞自由國家如美國，卻處處設限，顯得諷刺。不過，馬卻習於這般安排，少見努力突破不合理的限制。

總統過境美國規格高低有別，也顯示台美之間並未真正步入正常化及穩定化的關係。

面對美中之間戰略競爭升高，台灣在美國亞太佈局的角色也更清楚之際，美中台三角關係朝向結構性改變的可能性大為增加。

大氣候的變化，也影響到了總統過境美國的待遇，加上美國通過「台灣旅行法」，行政部門有了法律為憑藉後，台美之間更正常的往來，乃至兩國高層的見面、訪問等，都已是台美雙方可以認真評估的方向。

基於長遠求穩，台美關係必然要循著逐步增溫的方向前進，總統在美國公開活動既然不再是個問題，接下來應做好準備的，就是能否增加停留美國的時間及增加拜訪的城市等。

另方面，深入美國公民社會，也有助於兩國更密切的往來。蔡總統這次過境美國洛杉磯期間，數度強調台美人在兩國關係扮演的橋樑角色，將來如何從與傳統的僑民關係延伸出更多的連結，還可以有更豐富的思考及施展空間。

總統這次出訪，主行程雖是慶賀巴拉圭總統就職，但在過境美國，同樣取得實質成果，甚至可說是具有分水嶺的過境表現。接下來，如何讓過境的安排更能強化及體現對美關係，甚至不是為了過境才到美國，都是未來逐步努力的方向。