紐時：蔡過境獲禮遇 台美關係深化

2018-08-21

〔編譯孫宇青／綜合報導〕蔡英文總統出訪中南美洲友邦巴拉圭、貝里斯圓滿達成，紐約時報駐台北特約記者赫頓（Chris Horton）十九日撰文指出，蔡總統此行過境洛杉磯、休士頓兩大城市，皆獲得美方妥善、友好的安排，顯示美方比過去更加歡迎台灣總統到訪，再加上美國國會對於與台灣來往愈來愈持開放態度，皆是台美關係深化的跡象。

蔡總統這次過境美國時，台灣媒體獲准隨行，即時報導蔡首次視察僑委會在洛杉磯的僑教中心，以及參訪雷根圖書館並公開發表演說等。赫頓指出，這是美國總統川普三月簽署《台灣旅行法》後，首次有台灣總統踏上美國領土，雖然川普與蔡英文會面的機會不高，但美方此次對蔡英文過境的安排，顯示美方給予台灣總統的禮遇更甚以往。

美國紐約霍夫斯特拉大學國際法教授古舉倫（Julian Ku）認為，蔡英文發表談話、與美國台僑相見歡，以及受到警方護送等待遇，經媒體報導後，大大提升蔡英文的公眾形象，也讓她更像是「以一個正常國家領袖身分，對外國進行正規訪問。」華府智庫「戰略暨國際研究中心（CSIS）」亞洲專家葛萊儀認為，川普政府允許蔡總統造訪雷根圖書館和美國國家航空暨太空總署（NASA）詹森太空中心，就是「信任她不會說出或做出使兩岸關係惡化的舉措」。

赫頓表示，台美斷交近四十年來，美國國會一直是台灣最堅定的支持者，現在則對於以嶄新方式與台灣打交道持開放態度。蔡英文此行與三名加州國會議員會晤，包括呼籲白宮正式邀請蔡訪問華府的民主黨眾議員薛曼，正凸顯參眾兩院的共和、民主兩黨皆力挺台灣。眾議院國土安全委員會主席麥考爾上月在美國企業研究院的演講中還表示，有朝一日「我們將不得不承認台灣獨立」。

此外，針對蔡英文在洛杉磯意外引發的「85度C事件」，赫頓直言此事證明中國再度挾其經濟力量，威脅民間企業遵從北京立場；他諷刺道：「蔡總統在中國引起的仇恨評論，激烈程度恐怕只有達賴喇嘛足堪比擬。」美國在台協會（AIT）前處長司徒文指出，若中國因美國企業拒絕稱呼台灣為中國一省，而祭出罰款或限制美企進入中國市場，川普政府勢將予以報復，「中國企圖將台灣和蔡政府貶為全球不受歡迎對象，這將沒完沒了。」