中國打壓 蔡：讓我們更堅定走出去

2018-08-21

返國前出席台商產業論壇 強調台美捍衛企業 不受政治干擾

〔特派記者蘇永耀、記者朱沛雄／綜合報導〕蔡總統昨晚結束「同慶之旅」出訪行程返抵國門，她在機場簡短說明出訪成果時表示，走出去的路上即使受到打壓，我們也用實際的行動去告訴國際社會，台灣不會因為壓力而屈服，打壓只會讓我們更堅定、更團結，讓我們走出去的決心堅定。

總統表示，在這次出訪的過程中，她代表國家和其他邦交國、非邦交國的元首及各國代表當面交流，展現台灣對自由、民主價值的堅持，以及進一步與國際社會交往的決心。

蔡英文總統稍早過境美國休士頓，於當地時間十九日出席台商產業論壇時表示，台美兩國都擁抱相同的信念，就是都致力於強化自由市場體系，確保公平機會，保障企業能自由營運，不輕易受到政治力量干擾。這些都是兩國經濟的發展基礎，她也希望美國政府能持續與台灣一同捍衛這些價值。

美中貿易戰持續擴大，總統這番話也被解讀是我方對相關爭端所採取的立場。

路易斯安那州長 與台簽駕照互惠協定

為強化與台灣關係，美國路易斯安那州州長愛德華茲也趕來出席論壇。他在論壇上宣布與台灣簽署駕照相互承認協定，成為全美第二十七個與台灣簽署駕照互惠協定州。

總統致詞首先提到台美最近完成的重要能源產業的合作案。她表示，中油在上週與錢尼爾公司簽署一份重大協議，將向美國購買液態天然氣。這項協議將在德州與路易斯安那州創造上千份薪酬優渥的工作機會。

總統說，採購案前已有另一項天然氣採購協議，預計明年完成。這些合作將能為台灣打造更多元的能源組合與能源來源，有助台灣確保能源安全與成功轉型綠能。

總統也提到，台塑也剛宣布將在路易斯安那州的St. James Parish興建新的製造工廠。這項造價數十億美元的計畫完工後，可望為當地創造上千份工作機會。另外，富士康最近已在威斯康辛州開始打造另一座新廠。

除蔡總統與愛德華茲出席論壇外，德州聯邦眾議員強森也全程參加，強森隨後還陪同總統及訪問團前往當地著名的牛排館用餐，大啖美國牛排。

總統稍後並參訪德州醫學中心（TMC）新創基地，了解新創產業聚落形成等成功經驗。德州醫學中心是在去年啟動創業基金計畫，投資醫療及生醫相關領域新創公司。